    6 जनवरी का मौसम: जम्मू-हिमाचल में बर्फबारी, दिल्ली-यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में कोहरा; कब होगी बारिश?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:02 PM (IST)

    मौसम विभाग ने 6 जनवरी के लिए देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी राज्यों तक ठंड का प्रक ...और पढ़ें

    6 जनवरी मौसम अपडेट: दिल्ली-यूपी-बिहार में घना कोहरा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक ठंड अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

    दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने कल यानी 6 जनवरी की सुबह तक देश के बड़े हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 6 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल...

    बहुत घने कोहरे की संभावना

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 06 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है।

    घना कोहरा रहने की संभावना

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 06 जनवरी को असम और मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहने की संभावना है।

    शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

    देश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर और घने कोहर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। IMD की ओर से जारी ताजा चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, साथ ही कई राज्यों में शीतलहर का भी कहर जारी रहेगा।

    इन राज्यों में बारिश की संभावना

    आएमडी के अनुसार, 6 जनवरी को उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना है। कश्मीर के डोडा, बडगाम, शोपिया की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश की संभावना है। हिमाचल के चंबा, रोहतांग, किन्नौर और मनाली के ऊंचाई वाले हिस्से में बारिश की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में छह जनवरी को बारिश या हिमपात हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

    दिल्ली एनसीआीर के मौसम का हाल

    अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के मौसम की तो 6 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ने वाला है। हालांकि, दोपहर में धूप खिल सकती है। दिल्ली-एनसीआर में 06 जनवरी को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    बिहार के मौसम का हाल

    पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से पटना समेत पूरे बिहार में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार तक प्रदेश में कोल्ड डे के साथ राज्य में घना कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। इस दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आने के साथ कनकनी से लोग परेशान रहेंगे। बिहार का सबसे कम न्यूनतम तापमान सारण छपरा में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

    यूपी में कड़ाके की ठंड

    अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की तो प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर, संत रविदास नगर एवं आसपास के इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।

    इनके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा पड़ सकता है।

    जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल

    बर्फबारी के बाद कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। घाटी के अधिकतर जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रह है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां दिन का पारा भी शून्य डिग्री के पास है। हालांकि, घाटी में 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां में मौजूदा ठंड का पैटर्न अलग है। प्रदेश में कई जगहों पर दिन और रात का पारा सामान्य तापमान से ऊपर चल रहा है।

    राजस्थान का मौसम

    राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री पहुंच गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आ गया। बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है।

    मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

    अगर बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो अधिकतर शहर कोहरे की चपेट में हैं। रात के साथ दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार रात सबसे कम पांच डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया।

