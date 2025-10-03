सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत को मिला ISSA पुरस्कार

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। भारत यह पुरस्कार पाने वाला पांचवां देश है और अब सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।

भारत की ओर से यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रहण किया। भारत आईएसएसए पुरस्कार प्राप्त करने वाला पांचवां देश बन गया है। इसके साथ ही देश सामाजिक सुरक्षा देने वाले दुनिया भर के अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो गया है।