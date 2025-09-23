प्रेट्र, नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को 26 सितंबर से पांच अक्टूबर तक होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया।

खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मांडविया के साथ थीं और उन्होंने अभ्यास के लिए मौजूद खिलाड़‍ियों से मुलाकात और बातचीत की।

मांडविया ने निरीक्षण के दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उभरा है। वह 'वसुधैव कुटुंबकम' पर विश्वास करते हैं। यह हमें दुनिया भर के खिलाड़‍ियों को भारतीय धरती पर एक साथ लाने के लिए प्रेरित करता है।