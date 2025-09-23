Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 सितंबर से शुरू होगा विश्‍व पैरा एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप, खेल मंत्री ने अंतिम तैयारियों का लिया जायजा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:42 PM (IST)

    26 सितंबर से राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्‍टेडियम में विश्‍व पैरा एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप का आगाज होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान खेल एवं युवा मामलों की राज्‍य मंत्री रक्षा खडसे भी मांडविया के साथ मौजूद थीं। पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेता शरद कुमार भी सिमरन शर्मा और प्रीति पाल के साथ मौजूद थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    मनसुख मांडविया ने तैयारियों का जायजा लिया

    प्रेट्र, नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को 26 सितंबर से पांच अक्टूबर तक होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया।

    खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मांडविया के साथ थीं और उन्होंने अभ्यास के लिए मौजूद खिलाड़‍ियों से मुलाकात और बातचीत की।

    मांडविया ने निरीक्षण के दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उभरा है। वह 'वसुधैव कुटुंबकम' पर विश्वास करते हैं। यह हमें दुनिया भर के खिलाड़‍ियों को भारतीय धरती पर एक साथ लाने के लिए प्रेरित करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्‍होंने आगे कहा, '100 से अधिक देशों के भाग लेने के साथ, यह न केवल भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स आयोजन है, बल्कि यह हमारी क्षमता, समृद्ध संस्कृति और खेल को एक एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है।'

    खेल मंत्री ने कहा, 'हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हर पैरा-खिलाड़ी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का अनुभव करे और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूरी तरह से समर्थित महसूस करे।'

    पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेता शरद कुमार भी सिमरन शर्मा और प्रीति पाल के साथ मौजूद थे। ये खिलाड़ी मोंडो ट्रैक पर अभ्यास कर रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन 25 सितंबर से होगा।

    यह भी पढ़ें- वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में डेब्यू करेंगे भारत के 35 खिलाड़ी

    यह भी पढ़ें- जेएनयू स्टेडियम में देश के पहले मोन्डोट्रैक का शुभारंभ, खिलाड़ियों को यह सुविधा देने वाला 25वां देश बना भारत