Independence Day: ग्रैमी विजेता रिकी केज ने नए अंदाज में जारी किया राष्ट्रगान, 14000 आदिवासी छात्रों ने दी प्रस्तुति

रिकॉर्डिंग में बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, संतूर वादक राहुल शर्मा, सरोद वादक अमान और अयान, वीणा वादक डॉ. जयंती कुमारेश जैसे उल्लेखनीय संगीतकारों की प्रस्तुति शामिल है। वीडियो में 14,000 बच्चे भारत का नक्शा और हिंदी और अंग्रेजी में 'भारत' शब्द बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह उपलब्धि भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है।

Honored to share my epic rendition of our National Anthem of India (Bharat). Featuring top legendary Indian musicians - a 100 piece British Orchestra and a choir of 14000 tribal children! We even won a Guinness World record :-)

