स्वतंत्रता दिवस पर CRPF को मिले सबसे अधिक 52 वीरता पदक, गृह मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं के नाम का किया एलान

पुरस्कार पाने वालों में उपनिरीक्षक रौशन कुमार भी शामिल हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में बिहार में माओवादियों के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीरता पदक दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि सहायक कमांडेंट तेजा राम चौधरी को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अलग-अलग अभियानों में साहस दिखाने के लिए इस बार दो वीरता पदकों से सम्मानित किया गया है।

Central Reserve Police Force (CRPF) personnel Deputy Commandant Lakhveer, Assistant Commandant Rajesh Panchal, Constables Malkit Singh, Pawan Kumar, and Devan C have been conferred Shaurya Chakra



Constable Pawan Kumar and Constable Devan C. were posthumously honoured with the… pic.twitter.com/cGV8db7Jtl