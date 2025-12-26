'बांग्लादेश के मुसलमानों इसे हिंसा का धर्म बना दिया' हिंदुओं की हत्या के विरोध में गायक अरमान ने रद किया ढाका में शो 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दिवंगत शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान के 21 वर्षीय पुत्र गायक अरमान खान ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में वहां अपना शो रद कर दिया है। उन्होंने भविष्य में वहां कोई शो नहीं करने की भी बात कही है।

अरमान ने कहा-'मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश के मुसलमान खुद को क्या समझने लगे हैं। इस तरह से हत्याएं करने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे कुकृत्यों से मुस्लिम समाज की बदनामी हो रही है। शांति के धर्म को उन्होंने हिंसा का धर्म बना दिया है।'