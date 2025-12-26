Language
    'बांग्लादेश के मुसलमानों इसे हिंसा का धर्म बना दिया' हिंदुओं की हत्या के विरोध में गायक अरमान ने रद किया ढाका में शो 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    दिवंगत शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान के पुत्र अरमान खान ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में ढाका में अपना शो रद्द कर दिया है। उन्होंने ...और पढ़ें

    गायक अरमान ने कैंसिल किया बांग्लादेश में शो। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दिवंगत शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान के 21 वर्षीय पुत्र गायक अरमान खान ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में वहां अपना शो रद कर दिया है। उन्होंने भविष्य में वहां कोई शो नहीं करने की भी बात कही है।

    अरमान ने कहा-'मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश के मुसलमान खुद को क्या समझने लगे हैं। इस तरह से हत्याएं करने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे कुकृत्यों से मुस्लिम समाज की बदनामी हो रही है। शांति के धर्म को उन्होंने हिंसा का धर्म बना दिया है।'

    ढाका के क्लब में करना था परफॉर्म

    मालूम हो कि अरमान ने दो साल पहले अपने पिता के साथ बांग्लादेश जाकर वहां परफॉर्म किया था। वह उनका पहला बांग्लादेश दौरा था। अरमान को ढाका के एक क्लब में परफॉर्म करना था।

    उन्होंने कहा-'बांग्लादेश में मेरे कई हिंदू मित्र हैं। उन्हें भारत आने का वीजा नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करता हूं।'

