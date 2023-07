Weather Update Today: दिल्ली में बारिश का अलर्ट, हिमाचल-उत्तराखंड में उफान पर नदियां; पढ़ें आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली, जेएनएन। Weather Update Today: उत्तर भारत में अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर भारतीय राज्यों में पिछले कई दिनों से भारी वर्षा हो रही है। इसी बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में 16 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में बीते तीन-चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है।

वहीं, आईएमडी ने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा के आसार है, जिसका असर कई राज्यों में दिखने लगा है। लगातार हो रही बारिश से सप्ताहांत में उत्तर भारत को घुटनों पर ला दिया है और कई नदियां उफान पर है।

बता दें कि भारत के उत्तरी राज्यों के पहाड़ों में भूस्खलन जैसी घटना हो रही है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, रविवार को भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में लगभग छह लोगों की मौत हो गई।

Current district & station Nowcast warnings at 1700 IST today. For details kindly visit:

https://t.co/o69UesXdXb

https://t.co/Tx4GDKCKv4

If you observe any weather, kindly report it at:

https://t.co/5Mp3RJYA2y pic.twitter.com/cjPp3xVVei— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 10, 2023