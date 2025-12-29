Language
    फ्लाइट कैंसिल, ट्रेनें लेट और रेंगते वाहन... उत्तर भारत में शीतलहर-कोहरे का कहर, नए साल पर कैसा रहेगा मौसम? 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तरी भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, जिससे दिल्ली समेत कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेल, वायु और सड़क यातायात बुरी तरह बाधित है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    उत्तर भारत में चल रही शीतलहर।

    जेएनएन, नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। रविवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे। रेल और वायु यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ा। लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक मौसम का रुख लगातार सर्द होगा जबकि नए साल के पहले दिन से दिन के तापमान वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

    अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश

    यह आदेश आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतलहर के मद्देनजर सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहें और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करें। सभी जिलों में जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त संख्या में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर न हो। इसके लिए रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे गर्म बिस्तर, स्वच्छता, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएं।

    पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर

    बिहार में पटना का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना में सुबह के समय सौ मीटर की दृश्यता एवं 50 मीटर के साथ गयाजी में सबसे कम दृश्यता दर्ज हुई। छपरा, फारबिसगंज, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।

    राजस्थान के आधा दर्जन से अधिक जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर में रात का न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

    पंजाब के जिलों में न्यूनतम तापमान तीन से चार डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। फरीदकोट का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो पिछले दिन की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। सुबह आठ बजे सफदरजंग में दृश्यता मात्र 100 मीटर रही।

    बहुत खराब श्रेणी में रहा एक्यूआई

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के नजदीक पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में रहा।

    सीपीसीबी के समीर एप पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 40 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 19 में एक्यूआई 400 से अधिक यानी गंभीर श्रेणी में रहा। आनंद विहार में सबसे अधिक 457 का एक्यूआई दर्ज किया गया है। शेष 21 केंद्रों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ।

    घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें

    कोहरे के कारण ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश ट्रेनें 18 घंटे तक देरी से चल रही है। इनमें वंदेभारत, राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। पटना से होकर गुजरने वाली एक दर्जन से अधिक ट्रेनें आधे घंटे लेकर 17 घंटे तक विलंब रहीं। आगरा में कोहरे के चलते रेलवे का संचालन आटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली के बदले सेमी ऑटोमेटिक प्रणाली से किया गया।

    सेमी ऑटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य में सिर्फ एक ही ट्रेन होती है, वहीं ऑटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली में दो से तीन किलोमीटर के अंतराल में ट्रेनों का संचालन किया जाता है।

    आइजीआई पर इंडिगो की 13 उड़ानें रद, 100 से अधिक विलंबित

    इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर दृश्यता 800 मीटर थी। इस कारण इंडिगो एयरलाइंस को 13 उड़ानें रद करनी पड़ीं, वहीं 100 से अधिक उड़ानें विलंबित रहीं। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रद की गईं 13 उड़ानों में से 11 पहले से ही शेड्यूल्ड थीं। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी का समय न्यूनतम 15 मिनट से लेकर अधिकतम चार घंटे तक दर्ज किया गया।

    शनिवार देर रात करीब एक बजे दुबई से अमृतसर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को रद कर दिया गया। पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की कोलकाता-पटना-कोलकाता फ्लाइट रद रही, जबकि 12 फ्लाइट का परिचालन एक घंटे तक विलंबित रहा।

