Rajasthan: बांसवाड़ा में पीएम की रैली में तकनीकी गड़बड़ी, पद से हटाई गईं IAS अधिकारी अर्चना सिंह

राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में तकनीकी खराबी के चलते आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को पद से हटा दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव अर्चना सिंह को अब नए पदस्थापन आदेश का इंतजार है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में परमाणु बिजली परियोजना का शिलान्यास किया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी के कारण आइएएस अधिकारी अर्चना सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव अर्चना सिंह को अब पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि पीएम ने बांसवाड़ा में गुरुवार को परमाणु बिजली परियोजना का शिलान्यास किया था। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनकी आवाज सुनाई देने के बावजूद वीडियो स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक आउट हो गई, जिससे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रभावित हुआ।