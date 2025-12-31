Video: नए साल से पहले देशभर के मंदिरों भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन

माता वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल 2026 से पहले भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कटरा में भक्तों की लंबी कतारें लगीं। घने कोहरे और ठंड के बावजूद लोग उत्साह के साथ यात्रा कर रहे थे। मंदिर की ओर जाते भक्त खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं।

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाते श्रद्धालु पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। साल के आखिरी दिन यहां भक्ति का माहौल देखते ही बनता है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी ताकि यात्रा सुगम रहे।