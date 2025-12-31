Video: नए साल से पहले देशभर के मंदिरों भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन

Language
    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    नए साल की पूर्व संध्या पर देशभर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ठंड और कोहरे के बावजूद लोग प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। ...और पढ़ें

    देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की पूर्व संध्या पर देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ठंड और कोहरे के बावजूद लोग प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं।

    जम्मू-कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। साल के आखिरी दिन भगवान से नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

    श्रद्धालु साल के अंतिम दिन मंदिरों में पूजा-अर्चना कर रहे थे। जगह-जगह जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग नए साल में सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर आए थे। सर्द हवाओं और घने कोहरे के बीच भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ है।

    माता वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब

    जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल 2026 से पहले भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कटरा में भक्तों की लंबी कतारें लगीं। घने कोहरे और ठंड के बावजूद लोग उत्साह के साथ यात्रा कर रहे थे। मंदिर की ओर जाते भक्त खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं।

    श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाते श्रद्धालु पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। साल के आखिरी दिन यहां भक्ति का माहौल देखते ही बनता है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी ताकि यात्रा सुगम रहे।

    अयोध्या में राम मंदिर में विशेष उत्साह

    अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में साल के अंतिम दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। यह दिन प्रतिष्ठा द्वादशी का भी है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। लोग रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं।

    मंदिर परिसर में भक्तों की लाइनें लगी है। यहां का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। प्रशासन ने भीड़ संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं।

    वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब

    मथुरा जिले के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग बड़े संख्या में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए। पुणे से आए एक भक्त निशांत ने कहा, "मैं यहां भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने आया हूं। पहली बार आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है।"

    एक युवा भक्त ने बताया, "मैं सिर्फ बांके बिहारी से मिलना चाहता हूं। उनसे अच्छी नौकरी और पढ़ाई की दुआ मांगूंगा।" भीड़ ज्यादा होने की वजह से मंदिर में आने वालों को काफी इंतजार करना पड़ रहा था।

    सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    भीड़ प्रबंधन को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा, "यह अफवाह गलत है कि मंदिर में लोग नहीं आ सकते। हां, वृंदावन में अभी बहुत ज्यादा लोग हैं।"

    आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडेय ने बताया, "देश-विदेश से भक्त मथुरा के मंदिरों में आते हैं। इसके लिए जिले में सुरक्षा अभियान चलाया गया है ताकि भक्तों को कोई परेशानी न हो।" सभी धार्मिक केंद्रों पर प्रशासन अलर्ट रहा। भीड़ को सुचारु रूप से चलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई।

    (समाचार एजेंसी ANI इनपुट के साथ)

