अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? जानें घर बैठे डाउनलोड करने का आसान तरीका

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पहाड़ों की गोद में बसे देहरादून से लखनऊ, जयपुर, पटना और भोपाल जैसे शहरों में हवा दमघोंटू हो चुकी है। उत्तर भारत के कई शहरों में एयर पॉल्‍यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। आसमान धुंध और धूल की मोटी चादर में कैद है।

दिल्‍ली में कई बार AQI 500 के पार दर्ज किया गया। देहरादून, लखनऊ और पटना में भी 400 के करीब पहुंचकर खतरे की घंटी बजा चुका है। मुंबई में भी AQI 300 से ऊपर और चेन्नई में 200–250 के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस जहरीली हवा के लिए उद्योगों के साथ-साथ सड़कों पर दौड़ते करोड़ों वाहन भी जिम्मेदार हैं। एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक PUC सर्टिफिकेट नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह न केवल कानून रूप से जरूरी है, बल्कि एनवायरमेंट और हेल्थ के लिहाज से भी बेहद अहम है।

अब सवाल यह है कि PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया क्या है? आइए PUC सर्टिफिकेट जुड़ी सभी जानकारी और नियम हम आपको बताते हैं... क्या है PUC सर्टिफिकेट? पीयूसी सर्टिफिकेट का पूरा नाम Pollution Under Control Certificate है। PUC सर्टिफिकेट एक वैध डाक्युमेंट होता है, जो यह बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं तय किए गए मानकों मुताबिक हैं या फिर नहीं। यह देशभर में सरकार द्वारा अधिकृत उत्सर्जन जांच केंद्रों (Emission Testing Centers) से जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।