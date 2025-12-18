PUC सर्टिफिकेट बना सिरदर्द, पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी जैसा माहौल; दिल्ली में नए नियम का कहां-कहां दिखा असर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा ग्रेप-4 की पाबंदियां लागू की गईं। ग्रेप-4 लगने के बाद भी प्रदूषण का स्तर काम नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए।
दिल्ली सरकार ने आज यानी गुरुवार (18 दिसंबर) से BS-6 के अलावा सभी बीएस-3 और बीएस-4 बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। साथ ही बिना पीयूसी सर्टिफिकेट (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, Pollution Under Control) के पेट्रोल पंप संचालकों को फ्यूल नहीं देने के निर्देश दिए।
पेट्रोल नहीं मिलने पर पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाते दिखे लोग। जागरण
वहीं, आज सुबह से ही राजधानी के पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। क्योंकि बिना PUC वाले वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जा रहा है।
दक्षिणी दिल्ली में सरिता विहार अपोलो के सामने एचपी पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखकर ही ईंधन दिया जा रहा। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें ईंधन नहीं दिया गया। PUC सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही फ्यूल दिया गया। इस दौरान मौके पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मी भी तैनात रहे।
दक्षिणी दिल्ली में मां आनंदमयी मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर स्कैनर काम ही नहीं कर रहा। स्थानीय पुलिस और डीटीसी कर्मचारी को तैनात किया गया है। लोग स्वेच्छा से PUC बनवाने के बाद ही पेट्रोल ले रहे हैं।
बाहरी दिल्ली में नरेला स्थित रामलीला ग्राउंड के पास पेट्रोल पंप पर दिल्ली पुलिस के जवान और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी PUC सर्टिफिकेट चेक करके ही पेट्रोल पंप के अंदर एंट्री दे रहे हैं। जिनके पास नहीं है, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। वहीं, पंप स्थित PUC केंद्र पर वाहनों की लाइन लगी है। काफी संख्या में लोग प्रदूषण की जांच करा रहे हैं।
वैशाली सेक्टर-4 के प्रदूषण जांच केंद्र पर वाहनों की लंबी लाइन लगी है। 20 मिनट तक सर्वर डाउन होने से प्रदूषण जांच केंद्र पर अफरा-तफरी जैसे माहौल पैदा हो गए। बताया गया कि सर्वर स्लो चल रहा है।
PUC सर्टिफिकेट चेक करके ही दिल्ली में करने दिया जा रहा प्रवेश। जागरण
उधर, यूपी गेट पर दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा वाहनों के पीयूसी की जांच करके ही आगे की ओर भेजा जा रहा है। जिन वाहन चालकों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है।
