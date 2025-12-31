Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Happy New Year Shayari 2026 : नए साल की सबसे प्यारी शायरी से अपनों को दें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

    By Jagran NewsEdited By: Admin Jagran
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes नए साल की शुभकामनाएं संदेश हैप्पी न्यू ईयर शायरी हैप्पी न्यू ईयर फोटो हैप्पी न्यू ईयर वॉलपेपर हैप्पी न्यू ईयर व्हाट ...और पढ़ें

    Hero Image

    Happy New Year 2026 Wishes Shayari: अपनों को नए साल की भेजें शुभकामनाएं।

    (Happy New Year Shayari 2026 Wishes) डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल बाहें फैलाकर आपके स्वागत को तैयार है। सोशल मीडिया पर नए साल 2026 की पूर्व संध्या पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। गूगल ट्रैंडस पर हैप्पी न्यू ईयर 2026 शायरी, नए साल की शुभकामनाएं संदेश, हैप्पी न्यू ईयर शायरी, हैप्पी न्यू ईयर फोटो, हैप्पी न्यू ईयर वॉलपेपर, हैप्पी न्यू ईयर व्हाट्सएप स्टैटस और हैप्पी न्यू ईयर कोट्स टॉप पर चल रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी अपनों को नए साल हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो हम आपके लिए नए साल की सबसे बेस्ट शायरी, कोर्टस और शुभकामनाएं संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    हैप्पी न्यू ईयर 2026 हार्दिक शुभकामनाएं

    नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ दुनिया भर में लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। लोग उत्सुकता से नई शुरुआत के साथ नए साल के जश्न का इंतजार करते हैं। दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को नाव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लोग अपनों के साथ नए साल का उत्सव मनाने के लिए उन्हें उपहार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं।

    1. दिन को रात से पहले

    चांद को सितारों से पहले

    दिल को धड़कन से पहले

    और आपको सबसे पहले

    हैप्पी न्यू ईयर-2026

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    2. नए वर्ष का नया प्रभात लाए नई उमंग

    जीवन में छा जाएं आनंद ही आनंद

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    3. नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह होता है।

    इसलिए कलम को थामकर अपने लिए एक अद्भुत कहानी बनाएं।

    नया साल मुबारक हो 2026! 

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    4. स्वर्णिम बने भविष्य आपका

    जीवन हो सुगम-सफल

    एक नया संकल्प लेकर आप

    नव वर्ष को बनाए उज्जवल!

    नए साल की ढेर सारी बधाई

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    5. नया सवेरा आया नई किरण के साथ

    नया दिन आया प्यारी मुस्कान के साथ

    आपको नया साल 2026 मुबारक हो ।

    मेरी ढेरों शुभकामनाओं के साथ।

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    6. दोस्त को दोस्ती से पहले प्यार को मोहब्बत से,

    पहले खुशी को गम से पहले और आप को सबसे

    पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    7. पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

    क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

    बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम,

    करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    8. सदा दूर रहो गम की परछाइयों से

    सामना ना हो कभी तन्हाईयों से,

    हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका

    यही दुआ है दिल की गहराइयों से।

    नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    9. जीवन की यात्रा का हर क्षण महान बने

    ये साल आपके साहस का जयगान करें।

    नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

    Happy New Year Shayari 2026 Wishes

    10. आपका सम्मान सारा संसार करे

    ये साल आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे।

    नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

    यह भी पढ़ें: New Year Wishes 2026: नए साल के अवसर पर 1 लाइनर्स एवं शायरी से करें विश, रिश्तेदार व दोस्त होंगे खुश