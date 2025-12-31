Language
    New Year Wishes 2026: नए साल के अवसर पर 1 लाइनर्स एवं शायरी से करें विश, रिश्तेदार व दोस्त होंगे खुश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    नए साल पर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजकर विश करते हैं। अगर आप भी अपनों को वन लाइनर्स या शायरी संदेश भेजना चाहते हैं तो इस पेज से मैसेजेस प्राप ...और पढ़ें

    New Year Wishes 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है। नए साल के अवसर पर सभी एक दूसरे को शुभकामना सन्देश भेजकर विश करते हैं। आजकल के डिजिटल युग में लोग शुभकामनाएं भेजने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, X, इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। अगर आप भी अपनों को नए साल पर Wish करना चाहते हैं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है।
    यहां पर नए साल पर वन लाइनर्स के साथ ही शायरी वाले शुभकामना सन्देश उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके आप अपनों को प्यार भरा मैसेज भेज कर विश कर सकते हैं।

    New Year 2026 पर 1 लाइनर्स मैसेजेस

    1. आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए नया साल, दिन हो या रात, तरक्की करते रहें आप। Happy New Year 2026
    2. इस नए साल में आपकी हर मंजिल को पाने की राह आसान हो जाए, शुभ नववर्ष।
    3. बीते साल की यादों को पीछे छोड़, मुस्कराते हुए नए साल का स्वागत करें।
    4. नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोले।
    5. भगवान करे नया साल आपके जीवन में आनंद और प्रेम की सौगात लाए।
    6. नए साल में आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति बनी रहे।
    7. हर दिन नई तरक्की और नई खुशियां लेकर आए यह नया साल।
    8. 2026 आपके लिए ऊंचाइयों की नई बुलंदियां लेकर आए।
    9. इस साल आपके सारे अधूरे सपने पूरे हों और नई सफलताएं मिलें।
    10. खुशियों की महक से आपका जीवन महक उठे — नया साल मुबारक!
    11. आपके परिवार में प्यार, मेल-जोल और सुख-शांति बनी रहे, शुभ नववर्ष!
    12. साल 2026 में आपकी सेहत दमकती रहे और आपके हौसले बुलंद रहें।
    13. बीते साल की परेशानियां भूलकर नई शुरुआत करें, नया साल मंगलमय हो।
    14. हर सुबह नई ऊर्जा और हर रात सुकून लेकर आए यह साल।
    15. आपकी मेहनत रंग लाए और हर मंज़िल तक आप पहुंचें, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!
    16. जीवन का हर पल खुशियों से भर जाए — नया साल आपके लिए शानदार हो!
    17. ईश्वर करे आपका जीवन रोशनी और सकारात्मकता से जगमगा उठे।
    18. नए साल में आपके हर सपने हकीकत बनें, यही दुआ है।
    19. यह साल आपके लिए नई सफलता, नया उत्साह और नए अवसर लेकर आए।
    20. हंसी-खुशी, प्यार और मित्रता से भरा वर्ष हो यह 2026, शुभ नववर्ष!
    नए साल पर शायरी मैसेज

    • नया साल लाए खुशियों की बहार,
    • मिटे जीवन से हर गम और भार,
    • चमके किस्मत ऐसे जैसे सूरज की धार,
    • शुभ हो नए साल का त्योहार।
    नए साल में सबके दिलों में प्यार हो,
    गम का कहीं पर नामो-निशान न हो,
    सबके लबों पर सदा मुस्कान हो,
    यही दुआ है हमारा दिल से आज हो।
    1. हर ख्वाब हो पूरा जो दिल में है पला,
    2. हर दिन लाए खुशियां और नया उजाला,
    3. मुस्कराते रहो तुम सदा यूं ही हँसते हुए,
    4. यही है दुआ मेरे दिल का उजाला।
    ढेरों खुशियां लेकर आए नया साल,
    मिटा दे हर शिकवा और हर मलाल,
    दुआ है दिल से ये मेरे यार,
    सफलता तुम्हारे कदमों का हो हाल।
    • पुरानी बातें भूल जाएं सब यार,
    • करें एक नई शुरुआत इस बार,
    • खुशियों से भर दे हर दिन तुम्हारा,
    • यही है मेरी ओर से नववर्ष का उपहार।
    • लबों पर मुस्कान, आंखों में ख्वाब हो,
    • हर दिन तुम्हारा पहले से लाजवाब हो,
    • मिले तुम्हें दुनिया की हर वो खुशबू,
    • जो तेरे दिल को सबसे प्यारी हो।
    नया साल लाए उमंग और नजारे नए,
    साथ हों अपने, और किनारे नए,
    हो हर दिन सुहाना, हर लम्हा प्यारा,
    यही हैं हमारी दुआओं के सहारे नए।
    1. बीता साल लाया कुछ प्यारी यादें,
    2. नया साल लाए नई फरियादें,
    3. हर ख्वाब पूरा हो तुम्हारा प्यारे,
    4. संग खुशियों के मीठी बातों की सौगातें।
    खुशबू सी फैले तेरी हर बात,
    मुस्कराए तुझसे हर दिन और रात,
    नववर्ष का हर लम्हा सुनहरा हो,
    तेरा जीवन बने रोशनी की बरसात।
    • दिल से निकले यही दुआ हर बार,
    • खुश रहो तुम पूरे साल भर यार,
    • कभी न आए ग़म तेरे दरवाजे पर,
    • 2026 हो तेरे लिए खूब शानदार।

