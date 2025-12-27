'साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक', प्रकाशोत्सव पर पीएम मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह को ऐसे किया याद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह के पवित्र प्रकाशोत्सव पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने उन्हें साहस, करुणा और बलिदान का प्रतीक बताया, जिन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी को सत्य, न्याय, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र प्रकाशोत्सव के अवसर पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब की अपनी यात्रा के कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जहां उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र 'जोड़े साहिब' (चरण पादुका) के 'दर्शन' किए थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी दी शुभकामनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पोस्ट किया, गुरु गोबिंद सिंह बलिदान के प्रतीक हैं। एकता, करुणा और सभी के प्रति सम्मान पर आधारित सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनकी शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहें।
