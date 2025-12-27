'साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक', प्रकाशोत्सव पर पीएम मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह को ऐसे किया याद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी को सत्य, न्याय, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र प्रकाशोत्सव के अवसर पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब की अपनी यात्रा के कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जहां उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र 'जोड़े साहिब' (चरण पादुका) के 'दर्शन' किए थे।