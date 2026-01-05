Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुजरात के आईएएस रिश्वत में लेते थे 50 प्रतिशत हिस्सा, ईडी ने अदालत को दी जानकारी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:03 AM (IST)

    गुजरात के पूर्व सुरेंद्रनगर कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल ने भूमि उपयोग परिवर्तन आवेदनों के लिए 5-10 रुपये प्रति वर्ग मीटर रिश्वत दरें तय की थीं। ईडी ने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आईएएस अधिकारी के खिलाफ ईडी कर रही जांच।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के आईएएस अधिकारी और सुरेन्द्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेन्द्रकुमार पटेल ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रिश्वत दरें तय की थीं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही ईडी ने अदालत को यह जानकारी दी है।

    हिरासत रिमांड की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि रिश्वत को व्यवस्थित रूप से ''स्पीड मनी'' के रूप में मांगा और एकत्र किया गया ताकि सीएलयू आवेदनों को तेजी से निपटाया जा सके। इसे गुजरात के जिला कलेक्टर कार्यालय से संचालित मध्यस्थों के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया। ईडी ने 2 जनवरी को अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत में प्रस्तुत की गई रिमांड आवेदन में बताया।

    ईडी की हिरासत में भेजे गए पटेल

    अदालत ने पटेल को 7 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। रिश्वत संग्रह का एक ''हिसाब'' (खाता) रखा गया था और इसे समय-समय पर जिला कलेक्टर के व्यक्तिगत सहायक को भेजा गया। जांच में अब तक 800 से अधिक सीएलयू आवेदनों का पता लगाया गया है, जहां रिश्वत दी गई थी, जिससे 10 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय उत्पन्न हुई जो कि बड़े पैमाने पर अपराध की आय का हिस्सा है।

    ईडी ने क्या बताया?

    ईडी ने कहा कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पटेल तब के सुरेन्द्रनगर कलेक्टर थे। वह रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में मुख्य लाभार्थी और अंतिम निर्णय लेने वाले थे, जिसमें सीएलयू अनुमोदन शामिल थे। पटेल को एक सप्ताह पहले बिना पदस्थापना के स्थानांतरित किया गया था, जब ईडी ने इस मामले में उनके कार्यालय से एक उप-मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी को गिरफ्तार किया था।

    ईडी ने पटेल, मोरी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, जिसके तहत मनी लॉन्डिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई है।

    यह भी पढ़ें: क्रॉस वोट या कैश डील? केरल में 50 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में जांच शुरू