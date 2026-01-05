गुजरात के आईएएस रिश्वत में लेते थे 50 प्रतिशत हिस्सा, ईडी ने अदालत को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के आईएएस अधिकारी और सुरेन्द्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेन्द्रकुमार पटेल ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रिश्वत दरें तय की थीं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही ईडी ने अदालत को यह जानकारी दी है।

हिरासत रिमांड की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि रिश्वत को व्यवस्थित रूप से ''स्पीड मनी'' के रूप में मांगा और एकत्र किया गया ताकि सीएलयू आवेदनों को तेजी से निपटाया जा सके। इसे गुजरात के जिला कलेक्टर कार्यालय से संचालित मध्यस्थों के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया। ईडी ने 2 जनवरी को अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत में प्रस्तुत की गई रिमांड आवेदन में बताया।

ईडी की हिरासत में भेजे गए पटेल अदालत ने पटेल को 7 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। रिश्वत संग्रह का एक ''हिसाब'' (खाता) रखा गया था और इसे समय-समय पर जिला कलेक्टर के व्यक्तिगत सहायक को भेजा गया। जांच में अब तक 800 से अधिक सीएलयू आवेदनों का पता लगाया गया है, जहां रिश्वत दी गई थी, जिससे 10 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय उत्पन्न हुई जो कि बड़े पैमाने पर अपराध की आय का हिस्सा है।