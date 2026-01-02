Language
    क्रॉस वोट या कैश डील? केरल में 50 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में जांच शुरू

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के त्रिशूर जिले में वडक्कनचेरी ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान वोटिंग को प्रभावित करने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में केरल सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है।

    यह जांच एक ऑडियो क्लिप के सर्कुलेशन के बाद शुरू हुई है, जिसमें मुस्लिम लीग समर्थित निर्दलीय सदस्य ईयू जाफर ने कथित तौर पर दावा किया है कि उन्हें सीपीएम उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे।

    किसने शेयर किया ऑडियो क्लिप?

    जाफर ने मुस्लिम लीग के समर्थन से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और बाद में एलडीएफ के पक्ष में वोट दिया। यह विवाद तब सामने आया जब कांग्रेस वल्लाथोल नगर ब्लॉक अध्यक्ष पीआई शनवास के फेसबुक पेज के जरिए ऑडियो क्लिप शेयर किया गया।

    क्लिप में, जाफर दावा कर रहे हैं कि अहम वोट में सीपीएम उम्मीदवार का समर्थन करने के बदले उन्हें पैसे का ऑफर दिया गया था। ऑडियो में कहा गया, "अगर वह यह ऑफर मान लेता है तो उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी।"

    किसने की जांच की मांग?

    इस खुलासे के आधार पर केपीसीसी महासचिव अनिल अक्कारा ने राज्य पुलिस प्रमुख और विजिलेंस डायरेक्टर को एक औपचारिक शिकायत सौंपी, जिसमें कथित रिश्वतखोरी की कोशिश की जांच की मांग की गई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस अधिकारियों ने अब इस मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी है।

    कथित रिश्वत का मामला वाडक्कनचेरी ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ा है, जिसमें यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को बराबर सीटें मिली थीं, यानी सात-सात। इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति में निर्दलीय सदस्य का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया था।

