    Gujarat Horror: फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर 18 महीने तक किया छात्रा से दुष्कर्म, नशीली दवाएं भी खिलाईं

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:56 PM (IST)

    दिल्ली में एक 25 वर्षीय फिल्म निर्माता को 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पीड़िता को गुजराती फिल्मों में काम दिलाने का झांसा दिया और लगभग डेढ़ साल तक उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म में आरोपी गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुद को फिल्म निर्माता बताने वाले एक 25 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की लड़की को गुजराती फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर लगभग डेढ़ साल तक कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

    आईटीआई छात्रा द्वारा 1 अक्टूबर को विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अपनी शिकायत में, नाबालिग ने कहा कि दो साल पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी जिसमें गुजराती फिल्मों में करियर बनाने के इच्छुक लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया गया था।

    ऑडिशन के लिए बुलाया और दिया ये झांसा

    उसने विज्ञापन में दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल किया और राजकोट शहर के साधु वासवानी रोड स्थित आरोपी के कार्यालय में उससे मिलने गई। वह अपनी मां के साथ थी। कुछ दिनों बाद, आरोपी ने उसे ऑडिशन के लिए बुलाया और कहा कि उसे संवादों का अभ्यास करने की जरूरत है जिसके लिए उसे कुछ प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना होगा।

    अंतरंग दृश्यों करने की कही बात

    एफआईआर में कहा गया है कि अगर वह अपने अभिनय कौशल में सुधार करती है, तो उसने उसे फिल्म में एक प्रमुख भूमिका देने का वादा किया। ऐसे ही एक सत्र के दौरान, आरोपी ने उससे कहा कि उसे उसके साथ अंतरंग दृश्य करने होंगे।

    इसके बाद उसने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ और उसे चूमने की भी कोशिश की। प्रैक्टिस में जाने से इनकार करने के बावजूद, आरोपी ने उसकी मां को फोन करके उसे वापस आने पर जोर दिया।

    लड़की ने बताया कि बाद में उसने उसे इवेंट मैनेजमेंट के काम के बहाने ऑफिस बुलाया और अक्सर उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ खाना और पेय पदार्थ दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर 18 महीनों में अपने घर और ऑफिस में कई बार उसे नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण किया और उसे फिल्मों में रोल न देने की धमकी दी।

    जांच अधिकारी हरेश पटेल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और पुष्टिकारी साक्ष्य एकत्र किए।

