    'एक नकारात्मक टिप्पणी ही जज के जबरन रिटायरमेंट के लिए काफी', गुजरात HC का सख्त संदेश

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीश के खिलाफ एक भी प्रतिकूल टिप्पणी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए काफी है। कोर्ट ने जे.के. आचार्य की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिन्हें 2016 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश को ईमानदार और उच्च नैतिक मूल्यों वाला होना चाहिए।

    यह टिप्पणी मंगलवार को जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और एल.एस. पिरजादा की खंडपीठ ने दी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ एक भी प्रतिकूल टिप्पणी या उसकी ईमानदारी पर सवाल उठना अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त है।

    कोर्ट ने साफ किया कि न्यायाधीश को पूर्ण ईमानदार और उच्च नैतिक मूल्यों वाला होना चाहिए, क्योंकि वह जनता के 'विश्वास का पद' संभालता है।

    यह टिप्पणी मंगलवार को जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और एल.एस. पिरजादा की खंडपीठ ने दी, जब उन्होंने 2016 में 18 सत्र न्यायाधीशों के साथ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए जे.के. आचार्य की याचिका खारिज कर दी।

    कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है, बल्कि यह जनहित में लिया गया फैसला है। इसके लिए न्यायाधीश को शो-कॉज नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं है। आचार्य ने 2016 में हाई कोर्ट के पूर्ण कोर्ट के फैसले, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया गया था, को चुनौती दी थी।

