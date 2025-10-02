'कराची का रास्ता सर कीर्क से गुजरता है, पाक का भूगोल बदल देंगे'; राजनाथ सिंह की चेतावनी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर क्रीक में दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की पर पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कच्छ में शस्त्र पूजन समारोह में भाग लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई दुस्साहस किया तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चेतावनी दी कि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर कच्छ में लक्की नाला सैन्य छावनी में आयोजित बहु-एजेंसी क्षमता अभ्यास में भाग लिया और शस्त्र पूजन समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के अस्पष्ट इरादे और क्षेत्र के पास हाल ही में सैन्य जमावड़ा चिंताजनक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'पाकिस्तान की नीयत में खोट' एक सैन्य शिविर में जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, "आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।"

'बदल दिया जाएगा पाकिस्तान का भूगोल' उन्होंने कहा, "भारतीय सेना और बीएसएफ संयुक्त रूप से और सतर्कतापूर्वक भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। यदि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस करने का प्रयास किया गया, तो उसे इतना निर्णायक जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 1965 के युद्ध में, भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के पाकिस्तान के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, तथा खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि इस अभियान से सभी सैन्य उद्देश्य पूरे हो गए, इसका लक्ष्य आतंकवाद था और भारत ऐसे खतरों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

'हमारे पास किसी भी देश को हराने की क्षमता' उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे सशस्त्र बलों ने दिखाया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें, चाहे वे कहीं भी छिपी हों, हमारे पास उन्हें ढूंढ़ने और उनका सफाया करने की शक्ति है। दुनिया की कोई भी ताकत, अगर वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देती है, तो भारत को चुप बैठे नहीं देख सकती। आज का भारत कहता है कि चाहे वह आतंकवाद हो या किसी भी तरह की अन्य समस्या, हमारे पास इससे निपटने और इसे हराने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस क्षेत्र तक भारत की रक्षा प्रणाली में सेंध लगाने का असफल प्रयास किया।"