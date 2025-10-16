गुजरात कैबिनेट का विस्तार कल, 10 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ; किसे मिलेगी जगह?
गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें नए मंत्रियों के नामों पर विचार किया जाएगा। खबर है कि लगभग 10 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार कल सुबह होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसको लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई है, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा।
इस बीच आज दोपहर तीन बजे सीएम आवास पर एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मौजूदा मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में नए मंत्रिमंडल को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
10 नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हाल में ही BJP के एक सीनियर नेता ने पहले कहा था कि आने वाले कैबिनेट विस्तार में राज्य को करीब 10 नए मंत्री मिल सकते हैं, और मौजूदा मंत्रियों में से करीब आधे को बदला जा सकता है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे होगा। इस बीच मंत्रालय में किसे जगह मिलेगी, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है।
ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में सीएम पटेल समेत 17 मंत्री हैं। जिसमें आठ कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री (MoS) हैं। चूंकि गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य हैं, जिसमें मंत्रियों की संख्या 27 हो सकती है।
2022 में दूसरी बार सीएम बने थे भूपेंद्र पटेल
उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार में MoS, जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट के नए प्रेसिडेंट बने। बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।