    सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस में मचा अंदरूनी घमासान, बिहार में सियासी उठापटक जारी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं और उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। पार्टी के नेता कृष्णा अल्लावरू पर कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया है, जिससे पार्टी में आक्रोश फैल गया है।

    Hero Image

    सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस में मचा अंदरूनी घमासान (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की अंतिम क्षण तक चली खींचतान के दौरान उम्मीदवारों की घोषणा में देरी समेत इनके चयन की कसौटियों को लेकर सूबे के नेताओं-कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और असंतोष है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में जहां अब महज कुछ घंटे रह गए हैं और पार्टी सीट और टिकट फाइनल करने की जद्दोजहद में उलझी है। वहीं दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियों का दावा कर सवाल उठा रहे हैं।

    सीट बंटवारे में राजद की सियासी दांव-पेंच को न भांप पाने और उम्मीदवारों के चयन के पैमाने की अपारदर्शिता दोनों के लिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को पार्टी नेता और कार्यकर्ता कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे लेकर पार्टी में बढ़ रही अंदरूनी नाराजगी का आलम यह है कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता आशंका जताने लगे हैं कि पार्टी उम्मीदवारों के एलान के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटेगा।

    कांग्रेस क्यों कर रही है इंतजार?

    कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी इसकी भनक लग गई है। शायद इसीलिए कई टिकट तय होने के बावजूद आधिकारिक घोषणा में उचित वक्त का इंतजार किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं का मानना है कि सीट बंटवारे में जितनी सीटें पार्टी के खाते में आई हैं, वह उम्मीद से काफी कम है।

    खासकर पिछले कुछ महीनों में सूबे में राहुल गांधी की सक्रियता तथा वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं को जिस तरह गतिशील किया, उसमें पार्टी को अधिक सीटें मिलने की अपेक्षा थी। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अल्लावरू भी प्रारंभ से कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे थे। राज्य की लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारी के लिए तीन से चार संभावित प्रभावी दावेदारों को सामने लाने की उनकी कसरत इसका पुख्ता प्रमाण था। लेकिन महागठबंधन के सीट बंटवारे की रस्साकशी में मनमाफिक सीट हासिल करने की कांग्रेस की मुराद पूरी नहीं हुई है।

    कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

    ऐसे में पिछले छह-आठ महीने से तन, मन और लाखों रुपये खर्च कर टिकट की उम्मीद लगाए सैकड़ों लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। उनका आक्रोश गुबार बन रहा है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने इस बारे में कहा कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि उनके हिसाब से गठबंधन में पार्टी को सीट नहीं मिली है।

    उम्मीदवारी का पैमाना किसी को मालूम ही नहीं। कुछ अवांछित लोग सिस्टम पर हावी हैं और गठबंधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान की अनदेखी की गई है। झा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आलाकमान को यह देखना होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस मुश्किल में डालने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है।

    मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि कई जिलों के टिकट दावदारों ने अपनी अनदेखी किए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया कि प्रत्याशी चयन की कसौटी क्या है किसी को मालूम ही नहीं। जबकि प्रभारी बनने के बाद अल्लावरू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि टिकट लेना है तो हर घर पर कांग्रेस का झंडा लगाने, माई-बहिन योजना का गांव-गांव प्रचार करने से लेकर वोटर अधिकार यात्रा के बारे में घर-घर जाकर बता होगा।

    इसमें टिकट दावेदारों ने अपने संसाधन से लाखों खर्च भी किए मगर अब उन्हें मंझधार में छोड़ दिया गया है और अल्लावरू तो फोन भी नहीं उठाते। दावेदारी की होड़ में पिछड़े सारण प्रमंडल के एक कांग्रेसी ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीदवारी का लालच देकर काम कराया लेकिन बड़े लोगों ने मिलकर टिकट फिक्स कर लिया।

    कांग्रेस को होगा नुकसान?

    इसका स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। जिन लोगों ने लाखों लगाए हैं, अब वे जाहिर तौर पर उम्मीदवार को हराने में लगेंगे। उनका कहना है कि अल्लावरू ने भले ही अपने हिसाब से चुतराई दिखाई हो लेकिन वास्तव में चुनाव के दरम्यान ऐसा कर कांग्रेस के लिए सियासी बारूद बिछा दिया है। मुंगेर के एक दावेदार ने कहा कि समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिस तरह शोषण और अनदेखी हुई है, उसे देखते हुए टिकटों की घोषणा के बाद आक्रोश फूटना तय है।