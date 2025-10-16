Bihar Assembly Election 2025:बिहार विधान सभा चुनाव के प्रचार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आज बिहार में दो जनसभाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री व बिहार के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी गुरुवार को बिहार में हैं। वह झंझारपुर व खजौली विधान सभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन सभा में शामिल होंगे।

योगी आदित्यनाथ का गुरुवार की पहली जनसभा पटना के दानापुर विधान सभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राम कृपाल यादव के समर्थन में होगी। वहीं, दूसरी जनसभा सहरसा विधान सभा क्षेत्र में होगी। यहां पर भाजपा प्रत्याशी डा. आलोक रंजन के समर्थन में मुख्यमंत्री मतदाताओं से वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश में सबसे अधिक उनकी रैलियां व जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जनता के बीच कानून-व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता होती है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और चुनाव में उसे मजबूती मिलेगी।