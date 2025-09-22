Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST की नई दरें आज से हुईं लागू, एकनाथ शिंदे ने बताया 'दिवाली धमाका'; जमकर की पीएम मोदी की तारीफ

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:24 AM (IST)

    देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं जिससे रोजमर्रा की जरूरतों में कमी आने की संभावना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे आम आदमी मध्यम वर्ग किसानों और व्यापारियों के लिए क्रांतिकारी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नए जीएसटी सुधार देश की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। (फाइल फोटो: PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें आज यानी 22 सितंबर से देश भर में लागू हो गई हैं। जीएसटी में कटौती के बाद रोमर्रा की जरूरतों में कमी देखने को मिल रही है। दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी के इस फैसले को आम जनता से जुड़ा माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्र सरकार के इस फैसले की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सुधार आम आदमी, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला है और इससे उपभोग, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

    पीएम मोदी के एकनाथ शिंदे ने दी बधाई

    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं, पहले जीएसटी में चार स्लैब थे। उन्होंने दो स्लैब हटा दिए। अब केवल दो ही बचे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि यह फैसला आम आदमी, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सभी के लिए वाकई क्रांतिकारी है।

    एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि इससे खपत, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह मोदी का मास्टरस्ट्रोक है। यह मास्टरस्ट्रोक इसलिए है क्योंकि यह जीवन बदल देने वाला फैसला है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें काफी सस्ती कर दी गई हैं। इसलिए यह बहुत बड़ा फैसला है।

    जीएसटी सुधारों को दिवाली धमाका बताते हुए शिंदे ने कहा कि उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, कम होगा। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए लिया गया है।

    पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम पांच बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है और जैसे-जैसे समय बदलता है और राष्ट्रीय ज़रूरतें बदलती हैं, अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं।

    पीएम मोदी ने कहा कि देश की वर्तमान ज़रूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ये नए जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नए ढांचे के तहत, मुख्य रूप से केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के कर स्लैब ही रहेंगे। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: GST 2.0 आज से लागू: क्या हुए बदलाव, दुकानदारों पर पड़ेगा कोई असर? यहां जानिए हर सवाल का जवाब

    यह भी पढ़ें: क्या दुकानदारों को सामान बदलने की मिलेगी मोहलत, ग्राहकों को कितना मिलेगा फायदा? आज से नई GST दर लागू