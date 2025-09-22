GST की नई दरें आज से हुईं लागू, एकनाथ शिंदे ने बताया 'दिवाली धमाका'; जमकर की पीएम मोदी की तारीफ

देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं जिससे रोजमर्रा की जरूरतों में कमी आने की संभावना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे आम आदमी मध्यम वर्ग किसानों और व्यापारियों के लिए क्रांतिकारी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नए जीएसटी सुधार देश की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें आज यानी 22 सितंबर से देश भर में लागू हो गई हैं। जीएसटी में कटौती के बाद रोमर्रा की जरूरतों में कमी देखने को मिल रही है। दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी के इस फैसले को आम जनता से जुड़ा माना जा रहा है।

केंद्र सरकार के इस फैसले की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सुधार आम आदमी, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला है और इससे उपभोग, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी के एकनाथ शिंदे ने दी बधाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं, पहले जीएसटी में चार स्लैब थे। उन्होंने दो स्लैब हटा दिए। अब केवल दो ही बचे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि यह फैसला आम आदमी, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सभी के लिए वाकई क्रांतिकारी है।

एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि इससे खपत, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह मोदी का मास्टरस्ट्रोक है। यह मास्टरस्ट्रोक इसलिए है क्योंकि यह जीवन बदल देने वाला फैसला है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें काफी सस्ती कर दी गई हैं। इसलिए यह बहुत बड़ा फैसला है।

जीएसटी सुधारों को दिवाली धमाका बताते हुए शिंदे ने कहा कि उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, कम होगा। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए लिया गया है।

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम पांच बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है और जैसे-जैसे समय बदलता है और राष्ट्रीय ज़रूरतें बदलती हैं, अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं।