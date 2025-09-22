GST 2.0 की दरें देश में आज से हुई लागू, कितना होगा फायदा और क्या पड़ेगा प्रभाव? 10 Points में समझें

आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। दवाओं को 5% स्लैब में रखा गया है। डेयरी दूध पर छूट है लेकिन वनस्पति दूध पर 5% कर लगेगा। फेस पाउडर और शैंपू सस्ते होंगे। बिना ऑपरेटर के सामान किराए पर लेने पर भी जीएसटी लगेगा। आयात पर भी नई दरें लागू होंगी।

GST 2.0 की दरें देश में आज से हुई लागू। (प्रतीकात्मक तस्वीर)