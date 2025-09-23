एसी, टीवी से लेकर कारों तक.... GST 2.0 लागू होने के बाद बाजार में उमड़ी भीड़, ऐसे मनाया जा रहा 'बचत उत्सव'

नवरात्र के पहले दिन जीएसटी बचत उत्सव पर बाजार में भारी उत्साह देखा गया। नए जीएसटी नियमों के लागू होने के बाद खरीदारों की भीड़ उमड़ी खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक छूट दी। एसी टीवी और कारों की बिक्री में जोरदार उछाल आया। मारुति सुजुकी ने 25 हजार कारों की डिलीवरी की।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नवरात्र के पहले दिन जीएसटी बचत उत्सव पर सोमवार को बाजार में धूम दिखाई दी। नया जीएसटी नियम लागू होने के बाद बाजार में खरीदार उमड़ पड़े। खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक छूट की पेशकश की, जिसके चलते खरीदारों में जोश देखा गया।

एयर कंडीशनर और टेलीविजन से लेकर कारों की बिक्री में जोरदार उछाल देखा गया। एसी और टीवी की बिक्री में 30-35 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई। इसी तरह कारों की बिक्री में देशभर में जबर्दस्त वृद्धि हुई। एनसीआर में हुई सबसे ज्यादा वाहनों की बिक्री नया जीएसटी नियम लागू होने के साथ नवरात्र का भी पहला दिन होने से वाहन खरीद के लिए जबर्दस्त रुझान देखा गया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 25 हजार कारों की डिलीवरी की। हुंडई ने 11 हजार कारें डीलरों को बेचीं। एनसीआर में वाहनों की सबसे अधिक बिक्री हुई, जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई का स्थान रहा।

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों चार स्लैब वाली कर प्रणाली को खत्म कर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब वाली प्रणाली को मंजूरी दी थी। इससे घी, पनीर, मक्खन, सूखे मेवे, काफी आदि रोजमर्रा के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और मेडिकल उपकरण समेत 295 आइटम सस्ते हो गए।

टीवी, एसी, दोपहिया वाहन आदि की कीमतें भी कम हो गईं। कुल 453 आइटमों पर जीएसटी दरें कम की गई हैं। छोटी कारों पर 18 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी की गई है। कार कंपनियों ने क्या कहा? मारुति सुजुकी ने कहा है कि जीएसटी कटौती के पहले दिन उसने 25 हजार कारों की डिलिवरी की। कंपनी ने कहा कि ऐसी ही मांग रही तो उसके कई माडलों के स्टाक खत्म हो जाएंगे। हुंडई ने 11 हजार कारों की डिलिवरी डीलरों को की, जो पिछले पांच सालों में किसी भी एक दिन में उसकी तरफ से डीलरों को भेजे गए सबसे अधिक वाहन हैं।

अन्य कार कंपनियों और दोपहिया वाहन कंपनियों का भी यही कहना है। मारुति सुजुकी के सीनियर एक्जीक्यूटिव आफिसर पार्थो बनर्जी का कहना है, 'ग्राहकों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। पहले ही दिन हमारे डीलरों के पास 80 हजार लोगों ने कार खरीदने को लेकर पूछताछ की है। जब से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है उसके बाद से हम 75 हजार कारों की बुकिंग कर चुके हैं। प्रतिदिन 15 हजार कारों की बुकिंग हो रही है जो सामान्य से 50 प्रतिशत ज्यादा है। शोरूम देर रात तक खुले रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को डिलीवरी की जा सके।

इसी तरह से हुंडई मोटर इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक व सीओओ तरुण गर्ग का कहना है कि जीएसटी की दरों में कटौती और नवरात्र का पहला दिन होने के चलते ग्राहकों की भीड़ अप्रत्याशित रही है। एयर-कंडीशनर की बिक्री पहले दिन लगभग दोगुनी हो गई जीएसटी दरों में कमी से एयर कंडीशनर और टीवी सेट की बिक्री में भारी उछाल आया है। डीलरों ने कहा कि रूम एयर कंडीशनिंग (आरएसी) की बिक्री पहले ही दिन लगभग दोगुनी रही। एसी पर पहले 28 प्रतिशत कर लगता था, लेकिन इसे अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

हायर इंडिया के प्रेसिडेंट एनएस सतीश ने बताया, ''शुरुआती तौर पर बिक्री के रुझान उत्साहजनक हैं। सोमवार शाम पांच बजे तक हमारे डीलरों ने किसी भी सोमवार की तुलना में लगभग दोगुनी बिक्री दर्ज की।'' ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने कहा, ''पूछताछ को देखते हुए मुझे लगता है कि माहौल उत्साहजनक है।'' थॉमसन, कोडक, ब्लाउपंक्ट सहित कई वैश्विक ब्रांडों के लाइसेंस रखने वाली टीवी निर्माण कंपनी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल) के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि जीएसटी 2.0 के पहले दिन बिक्री में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ई-कामर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट के माध्यम से टीवी बेचती है।