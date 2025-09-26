टूट गए सारे रिकॉर्ड... GST में कटौती के बाद खरीदारी के लिए उमड़े लोग, इन सामानों की सबसे ज्यादा डिमांड

त्योहारी सीजन में जीएसटी कटौती का असर दिख रहा है। रेडसियर की रिपोर्ट के अनुसार नवरात्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एफएमसीजी और फैशन आइटम की बिक्री में 23-25% की वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी ने 22-25 सितंबर के बीच 80000 यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री की। अमेजन इंडिया पर 2 दिनों में 38 करोड़ लोगों ने विजिट किया।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी के स्लैब में बदलाव और दरों में कटौती का असर त्योहारी सीजन में होने वाली बिक्री पर साफ-साफ दिख रहा है। मार्केट रिसर्च कंपनी रेडसियर की रिपोर्ट के मुताबिक नवरात्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी व फैशन जैसे आइटम की बिक्री में पिछले साल त्योहारी सीजन के मुकाबले 23-25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दिख रही है।

गत 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हुआ है और इसी दिन से जीएसटी कटौती का फैसला अमल में आया है। कार कंपनियों ने भी त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड बिक्री की है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 22-25 सितंबर के बीच 80,000 यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री की है। हुंडई का भी कहना है कि अभी तक पिछले साल त्योहारी सीजन के मुकाबले उनकी बिक्री दोगुनी दिख रही है।

अमेजन पर हुई रिकॉर्ड बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस साल छोटे शहरों के खरीदारों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिख रही है। अमेजन इंडिया के मुताबिक 22 सितंबर से जीएसटी बचत सेल शुरू होने के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर मात्र दो दिनों में 38 करोड़ लोगों ने विजिट किया जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इनमें से 70 प्रतिशत विजिटर्स मेट्रो शहरों से बाहर टियर-2 व टियर 3 शहरों के थे। 2500 से कम दाम वाले कपड़े व फुटवियर अब सिर्फ पांच प्रतिशत का जीएसटी रह गया है।

इससे इनकी बिक्री में भी पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। फर्नीचर पर भी अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा, इसलिए इसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हो रही है। 32 इंच से अधिक आकार वाले टीवी और एसी पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगने से इनकी कीमतों में आठ प्रतिशत तक की कमी आई है। ग्राहक इसे नया मौका मान रहे हैं।

पीएम मोदी ने किया था एलान गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवाली से जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था। उसके बाद से ही लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटमोबाइल्स की खरीदारी को त्योहारी सीजन के लिए टाल दिया था। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में होने वाली इस जबरदस्त बिक्री से सरकार की योजना कामयाब होती दिख रही है। अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग व कारोबार में इजाफा होगा जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी।