    हृदय स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर 28 सितम्बर को जयपुर में होगा ग्रीन फिट मैराथन सीजन-2

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:05 PM (IST)

    जयपुर में 28 सितंबर 2025 को रन फॉर ग्रीनर अर्थ के संदेश के साथ ग्रीन फिट मैराथन का दूसरा सीज़न होगा। यह मैराथन हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित है। विद्याधर नगर से शुरू होने वाली इस दौड़ में टी-शर्ट और मेडल का अनावरण किया गया। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय की परफॉरमेंस मुख्य आकर्षण होगी।

    28 सितम्बर को जयपुर में होगा ग्रीन फिट मैराथन सीजन-2 (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिंक सिटी जयपुर एक बार फिर दौड़ते कदमों की गूंज से सराबोर होने जा रहा है। 28 सितम्बर 2025 को “रन फॉर ग्रीनर अर्थ” के संदेश के साथ ग्रीन फिट मैराथन का दूसरा सीज़न आयोजित होगा। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले इस मैराथन का दोहरा उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी है।

    मैराथन की शुरुआत विद्याधर नगर स्थित सन एंड मून कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से सुबह 5:30 बजे होगी। कार्यक्रम की तैयारियों के बीच आज ग्रीन फिट मैराथन की ऑफिशियल टी-शर्ट और फिनिशर मैडल का अनावरण किया गया। इस अनावरण ने न केवल प्रतिभागियों में उत्साह और रोमांच भर दिया, बल्कि फिटनेस प्रेमियों और रनिंग कम्युनिटी को भी आने वाले इस आयोजन के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान की है।

    पर्यावरण संरक्षण का लेंगे संकल्प

    आयोजन टीम से वीरेंद्र सिंह ने बताया, “जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों और हरे-भरे वातावरण में दौड़ना प्रतिभागियों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा। इस दौरान रनर्स अपनी सेहत को मजबूत बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लेंगे।”

    इस आयोजन के प्रेजेंटर खंडेलवाल हार्ट इंस्टिट्यूट और केयर हेल्थ हैं, जबकि जीसीएल और फॉमिको मैट्रेसेस इस आयोजन के पावर्ड बाय पार्टनर हैं। खंडेलवाल हार्ट इंस्टिट्यूट से डॉक्टर संजय खंडेलवाल ने बताया, “आज के समय में हृदय और इससे जुड़ी जीवनशैली की बीमारियां बढ़ रही हैं। नियमित दौड़ और व्यायाम से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए इस मैराथन का उद्देश्य विशेष है।” इस पहल को व्यापक बनाने के लिए Jagran.com का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जागरण कनेक्ट, भी डिजिटल मीडिया पार्टनर के तौर पर इस आयोजन से जुड़ा है।

    मैराथन का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय की लाइव परफॉरमेंस होगी, जो धावकों को जोश और उमंग से भर देगी। ग्रीन फिट मैराथन में तीन श्रेणियां रखी गई हैं, जिनमें 3 किलोमीटर फन रन, 5 किलोमीटर टाइम्ड रन और 10 किलोमीटर टाइम्ड रन शामिल हैं। प्रतिस्पर्धी धावकों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार भी रखे गए हैं। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर श्रेणी में पुरुष और महिला वर्ग के लिए 50 हज़ार रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

    प्रतिभागी को मिलेगी किट

    हर पंजीकृत प्रतिभागी को एक इवेंट किट दी जाएगी, जिसमें ऑफिशियल टी-शर्ट, फिनिशर मैडल और प्रमाणपत्र शामिल होंगे। यह किट केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं होगी, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेगी। प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित और आकर्षक रनिंग ट्रैक, मेडिकल सपोर्ट, तथा फिटनेस टिप्स इस आयोजन को और भी खास बनाएंगे।

    ग्रीन फिट मैराथन का यह दूसरा संस्करण जयपुर की फिटनेस कम्युनिटी और युवाओं के लिए एक बड़े उत्सव की तरह होगा, जिसमें खेल, स्वास्थ्य और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ग्रीन फिट मैराथन 2025 के लिए पंजीकरण अभी खुले हैं। प्रतिभागी अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.greenfitmarathon.com पर जा सकते हैं।

