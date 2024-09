West Bengal News: ममता सरकार के सामने नया संकट, राज्यपाल के इस फैसले ने बढ़ाई और मुश्किल

Clash between Bengal Government and Raj Bhavan over RG Kar Incident आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना पर बंगाल सरकार और राजभवन के बीच टकराव गहराया है। राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान के अनुच्छेद 167(सी) का पालन करने का अनुरोध किया। राजभवन ने राज्य सरकार की कार्यशैली और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं।