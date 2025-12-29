Gmail: अपना ईमेल एड्रेस आसानी से बदल सकेंगे जीमेल यूजर्स, डेटा भी रहेगा सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जल्दी ही आप अपने पुराने जीमेल एड्रेस को आसानी से बदल सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी और न ही पुराना डेटा डिलीट होगा। गूगल के इस नए अपडेट के बाद जब आप अपना जीमेल एड्रेस बदलेंगे, तो आपका पुराना एड्रेस खत्म नहीं होगा। अब तक डेटा और यूट्यूब या गूगल ड्राइव जैसी सर्विस को जीमेल से जोड़े रखने के लिए ईमेल को नहीं बदला जा सकता था।

हाल के दिनों में गूगल ने यूजर्स को जीमेल एड्रेस को बदलने की सुविधा की शुरुआत की है। जीमेल एड्रेस बदलने पर ईमेल पुराने एड्रेस पर भी आते रहेंगे। अब तक, यह नई सुविधा केवल गूगल सपोर्ट पेज के हिंदी संस्करण पर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि गूगल अकाउंट ईमेल एड्रेस को बदलने की सुविधा धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। गूगल ने अभी नहीं बताया है कि किस यूजर्स को कब यह सुविधा मिलेगी।

नई सुविधा के तहत, यूजर्स का पुराना जीमेल एड्रेस स्वचालित रूप से एक एलियास बन जाएगा, और ईमेल पुराने एड्रेस पर भी आते रहेंगे। जीमेल यूजर्स अपने पुराने या नए ईमेल एड्रेस का उपयोग गूगल की सेवाओं जैसे जीमेल, मैप्स, यूट्यूब, गूगल प्ले या ड्राइव में साइन इन करने के लिए कर सकेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजर्स की सभी फाइलें, फोटो, सब्सक्रिप्शन, कैलेंडर का इतिहास मौजूदा एड्रेस पर बने रहते हैं।

अपने अकाउंट से केवल तीन नए ईमेल एड्रेस बना सकेंगे इस सुविधा के लिए कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। जीमेल आइडी बदलने के बाद यूजर्स अगले 12 महीनों तक नए ईमेल एड्रेस को न तो बदल पाएंगे और न ही डिलीट कर सकेंगे। यूजर्स हर 12 महीने में एक बार अपना एड्रेस बदल सकते हैं। यूजर्स अपने अकाउंट से केवल तीन नए ईमेल एड्रेस बना सकेंगे। कुल मिलाकर चार जीमेल एड्रेस होंगे।