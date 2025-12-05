Gmail New Feature: गूगल ने कर दी प्रॉब्लम सॉल्व, जीमेल इनबॉक्स में नहीं दिखेंगी बेकार मेल
Gmail का नया 'मैनेज सब्सक्रिप्शन' फीचर इनबॉक्स को प्रोमोशनल ईमेल और न्यूजलेटर्स से मुक्त करने में मदद करता है। यह सुविधा यूजर्स को सभी एक्टिव सब्सक्रि ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जब भी आप जीमेल को ओपन करते हैं तो अक्सर आपका इनबॉक्स प्रोमोशनल ईमेल, डिस्काउंट और ऑफर्स वाली ईमेल और कई सारे न्यूजलेटर्स से भरा होता है। इनमें कई ईमेल्स को आप कभी ओपन भी नहीं करते होंगे। ईमेल्स डिलीट करते समय जरूरी और गैर-जरूरी के बीच निर्णय करने में काफी समय लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जीमेल का नया फीचर 'मैनेज सब्सक्रिप्शन' उपयोगी साबित हो सकता है। इसके जरिये अपने सभी एक्टिव सब्सक्रिप्शन को एक ही जगह पर देख सकते हैं।
इसमें सर्वाधिक ईमेल वाले सेंडर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहां से गैर-जरूरी सब्सक्रिप्शन को हटा सकते हैं। हालांकि, यह एक मात्र पुख्ता समाधान नहीं है, पर इनबॉक्स को खाली रखने में काफी हद तक सहायक है। यह हम आपको जीमेल के नए मैनेज सब्सक्रिप्शन फीचर को यूज करने का तरीका बता रहे हैं।
मैनेज सब्सक्रिप्शन फीचर को यूज करने का तरीका
- जीमेल एप को ओपन कर ऊपर दाहिने कोने पर मीनू आइकन पर क्लिक करें।
- स्क्रॉलडाउन करके मैनेज सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर पहुंचें। अगर आपकी एप में यह ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपनी जीमेल एप अपडेट करें।
- मैनेज सब्सक्रिप्शन में सभी सेंडर की लिस्ट प्रदर्शित हो जाएगी, जो अवरोही क्रम में होगी यानी इनबाक्स भरने वाली ईमेल सबसे ऊपर होगी।
- यहां अनावश्यक ईमेल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
- अगर पीसी पर जीमेल का प्रयोग कर रहे हैं तो बाएं तरफ मीनू आइकन में जाकर मैनेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन चुन सकते हैं।
