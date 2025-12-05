Gmail New Feature: गूगल ने कर दी प्रॉब्लम सॉल्व, जीमेल इनबॉक्स में नहीं दिखेंगी बेकार मेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जब भी आप जीमेल को ओपन करते हैं तो अक्सर आपका इनबॉक्स प्रोमोशनल ईमेल, डिस्काउंट और ऑफर्स वाली ईमेल और कई सारे न्यूजलेटर्स से भरा होता है। इनमें कई ईमेल्स को आप कभी ओपन भी नहीं करते होंगे। ईमेल्स डिलीट करते समय जरूरी और गैर-जरूरी के बीच निर्णय करने में काफी समय लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जीमेल का नया फीचर 'मैनेज सब्सक्रिप्शन' उपयोगी साबित हो सकता है। इसके जरिये अपने सभी एक्टिव सब्सक्रिप्शन को एक ही जगह पर देख सकते हैं।