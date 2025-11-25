Gmail नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव: अब एंड्रॉयड पर इस तरह दिखेगा ई-मेल का प्रीव्यू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिनभर मोबाइल के नोटिफिकेशन पर नजर गड़ाए रखते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, गूगल अपने Gmail ऐप के नोटिफिकेशन को बदलने की तैयारी में है। यह बदलाव एंड्रॉयड वर्जन में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है, जिससे अब ई-मेल नोटिफिकेशन से ही रीड करना आसान हो गया है।

खास बात यह है कि इस नए अपडेट के तहत आपको अब किसी भी अटैचमेंट वाले ई-मेल में सिर्फ भेजने वाले का नाम और सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि उस मेल में जुड़े हुए अटैचमेंट का भी एक छोटा-सा प्रीव्यू दिखाई देगा। ये प्रीव्यू नोटिफिकेशन के दाईं ओर दिखाई देगा जैसे WhatsApp या अन्य मैसेजिंग ऐप्स में फोटो और डॉक्यूमेंट का छोटा प्रीव्यू दिखाई देता है।

पुराने सिस्टम से कैसे है अलग? बता दें कि अभी तक जीमेल नोटिफिकेशन में यूजर्स को ई-मेल की पहली लाइन या छोटा सा कंटेंट प्रीव्यू ही दिखाई देता था, लेकिन अब नए अपडेट के बाद अगर किसी ई-मेल में कोई अटैचमेंट जुड़ी है तो अब वो भी उस टेक्स्ट प्रीव्यू की जगह साइड में दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अब आप आसानी से नोटिफिकेशन देखकर ही समझ पाएंगे कि मेल में इमेज आई है, पीडीएफ जुड़ी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट लगा है।

हालांकि, इस बदलाव ने कुछ यूजर्स के लिए एक नई समस्या भी पैदा कर दी है। अब आपको अटैचमेंट वाले ई-मेल में नोटिफिकेशन पर ई-मेल का शुरुआती टेक्स्ट शो नहीं होगा। यानी आपको पूरा मेल पढ़ने के लिए Gmail ऐप ही ओपन करना पड़ेगा।