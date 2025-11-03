Language
    Gmail का नया फीचर: अब एक टैप में हटाएं बेकार मेल, इनबॉक्स रहेगा पूरी तरह क्लीन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    गूगल ने जीमेल में एक नया फीचर पेश किया है जिससे ईमेल सब्सक्रिप्शन को मैनेज करना आसान हो गया है। अब आप सीधे जीमेल ऐप से ही किसी भी वेबसाइट या ब्रांड के ईमेल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे इनबॉक्स साफ रहेगा और जरूरी ईमेल ढूंढने में आसानी होगी। यह फीचर जीमेल ऐप के 'Manage Subscriptions' सेक्शन में मिलेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका Gmail इनबॉक्स भी रोजाना के ऑफर्स, न्यूजलेटर्स और प्रमोशनल ईमेल से भरा रहता है? इतने सारे ईमेल के बीच कोई जरूरी ईमेल ढूंढना अक्सर काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है। Google ने हाल ही में एक नया ईमेल सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट फीचर पेश किया है जो आपके इनबॉक्स को क्लीन रखने में आपकी काफी मदद कर सकता है।

    इस फीचर की सबसे अच्छी बात ये है कि अब आप किसी भी वेबसाइट या ब्रांड के ईमेल को सीधे Gmail ऐप से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए हर उस वेबसाइट या ईमेल को अलग-अलग खोलना पड़ता था, लेकिन अब आप यह सिर्फ एक क्लिक से ये काम कर सकते हैं। आइए आज इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं...

    एक क्लिक में मिलेगा फालतू मेल से छुटकारा

    दरअसल इस Gmail फीचर्स की मदद से आप अपने सभी ईमेल आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहां से आप न्यूजलेटर, ऑफर और प्रमोशनल मैसेज या ब्रांड्स के ब्लॉग अपडेट जैसे ईमेल को एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपका Gmail स्टोरेज खाली रहेगा और जरूरी ईमेल ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी खास ब्रांड के सभी ईमेल एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं या नए ईमेल मिलना बंद करने के लिए अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।

    कहां मिलेगा Manage Subscriptions फीचर?

    इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Gmail ऐप पर जाना होगा। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, ऊपर बाईं ओर तीन लाइनों पर क्लिक करें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको नया Manage Subscriptions सेक्शन दिखेगा। यहां से आप उन सभी ईमेल को देख सकते हैं जिन्हें आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आप किसी भी ब्रांड या वेबसाइट के ईमेल से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको अनचाहे ईमेल से परेशानी नहीं होगी।

