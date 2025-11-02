WhatsApp के फालूत फोटोज से नहीं भरेगी फोन की गैलरी, बस बंद कर दें ये एक फीचर
WhatsApp हमारे रोज के चैट और फाइल शेयर करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसकी वजह से फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है। खासकर वो फोटोज जो काम की नहीं होती और जिनसे गैलरी साफ करने में परेशानी होती है। इससे बचने के लिए यूजर्स WhatsApp का ऑटो-डाउनलोड बंद करके स्टोरेज बचा सकते हैं। यहां iPhone और Android दोनों के लिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका दिया गया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। ये हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। Meta के स्वामित्व वाला ये प्लेटफॉर्म फाइल्स, इमेजेस, वीडियोज, GIFs और हां, रोज गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। इन सब में काफी फाइल्स शेयर होती हैं वो भी बड़ी साइज की और इन्हें डिलीट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें गैलरी से इन्हें हटाने में दिक्कत होती है। तो हम इससे निजात पाने का तरीका आपको बता रहे हैं।
हम यहां आपको तरीके बता रहे हैं, जिससे आप फाइल्स के लिए auto-download ऑफ कर सकते हैं और अपनी गैलरी को अनचाहे फोटो और वीडियो से बचा सकते हैं। ये प्रोसेस iOS और Android दोनों पर अलग है। आइए जानते हैं तरीका।
एंड्रॉयड पर ऐसे बंद करें ऑटो-डाउनलोड
- अपना WhatsApp खोलें और सेटिंग्स पर टैप करें।
- Chats option ढूंढें और खोलें।
- Media visibility ऑफ कर दें।
स्पेसिफिक चैट्स के लिए
- WhatsApp खोलकर settings में जाएं।
- Chats पर क्लिक करें और किसी इंडिविजुअल या ग्रुप चैट को ओपन करें।
- कॉन्टैक्ट या ग्रुप नाम पर टैप करें ताकि कॉन्टैक्ट इंफो या ग्रुप इंफो खुले।
- Media visibility में No चुनें और OK पर टैप करें।
iPhone के लिए
- WhatsApp खोलें और सेटिंग्स में जाएं।
- Chats option ढूंढें और ओपन करें।
- Save to Photos ऑफ कर दें।
स्पेसिफिक चैट्स के लिए
- WhatsApp खोलें और सेटिंग्स में जाएं
- Chats पर क्लिक करें और किसी इंडिविजुअल या ग्रुप चैट पर जाएं।
- कॉन्टैक्ट या ग्रुप नेम पर टैप करें ताकि इंफो खुले।
- Save to Photos में जाकर Never सेलेक्ट करें।
गैलरी में अपने सभी वॉट्सऐप फोटो छिपाने के लिए फोल्डर कैसे बनाएं?
- Google Play Store से कोई फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करें।
- फाइल एक्सप्लोरर में images/WhatsApp images फोल्डर में जाएं।
- वहां, .nomedia नाम की एक फाइल बनाएं, जिसमें पीरियड भी शामिल हो।
- अगर बाद में हिडन फोटोज देखनी हों, तो बस .nomedia फाइल डिलीट कर दें।
ये ध्यान रखें कि ये सेटिंग्स बदलने से पहले वाली चैट्स या ग्रुप्स की ऑटो-डाउनलोड सेटिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Android में फाइल्स अपने आप WhatsApp मीडिया फोल्डर में लोकल स्टोरेज में सेव होती हैं।
