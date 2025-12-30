पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को मिली बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न आरोपों से अदालत ने किया बरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामलों के सामने आने के बाद चर्चा में आए परिवार से जुड़े एक अन्य मामले में, जद(एस) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बड़ी राहत मिली है।
बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को वर्ष 2024 में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। बता दें कि एचडी रेवन्ना पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे हैं।
अदालत ने क्या कहा?
एसीजेएम केएन शिवकुमार ने हासन जिले के होलेनरसीपुर थाने में दर्ज मामले में चार साल की देरी से शिकायत दर्ज होने को आधार बनाते हुए आरोपों पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 354ए के तहत लगाए गए आरोपों में देरी को माफ करने का कोई ठोस आधार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि एचडी रेवन्ना के खिलाफ आरोप उस समय सामने आए थे, जब उनके बेटे प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे।
