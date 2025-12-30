Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को मिली बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न आरोपों से अदालत ने किया बरी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने शि ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचडी रेवन्ना को मिली राहत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामलों के सामने आने के बाद चर्चा में आए परिवार से जुड़े एक अन्य मामले में, जद(एस) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बड़ी राहत मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को वर्ष 2024 में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। बता दें कि एचडी रेवन्ना पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे हैं।

    अदालत ने क्या कहा?

    एसीजेएम केएन शिवकुमार ने हासन जिले के होलेनरसीपुर थाने में दर्ज मामले में चार साल की देरी से शिकायत दर्ज होने को आधार बनाते हुए आरोपों पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 354ए के तहत लगाए गए आरोपों में देरी को माफ करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि एचडी रेवन्ना के खिलाफ आरोप उस समय सामने आए थे, जब उनके बेटे प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे।

    यह भी पढ़ें: कर्नाटक में बुलडोजर एक्शन से गरमाई सियासत, मुश्किल घड़ी में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने मिलाया हाथ