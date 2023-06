India-US Relations: विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी एनएसए से की मुलाकात, पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हुई बातचीत

नई दिल्ली, एएनआई। India-US Relations: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में ही पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं।

जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी एनएसए से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच भारत-अमेरिका साझेदारी के दृष्टिकोण से वैश्विक रणनीतिक विकास पर भी चर्चा की गई।

Great to meet US NSA @jakesullivan46 in South Block today morning.



Our conversation focused on preparing for PM @narendramodi’s upcoming US visit.



Also discussed global strategic developments from the perspective of our partnership. pic.twitter.com/qeAoYU5nXT