मुंबई: पिता ने हैवानियत की सारी हदें की पार, बेटी का गला ब्लेड से काटा; सामने आई हैरान करने वाली वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गर्दन ब्लेड से काट दी। बताया जा रहा है कि शख्स गुस्से में था और वह अपनी पत्नी पर अफेयर को लेकर शक करता था।

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को 14 साल की लड़की अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसका पिता कमरे में दाखिल हुआ और उसकी गर्दन काट दी। इस दौरान लड़की दर्द से चिल्लाई, जिसके बाद उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ी। शख्स ने अपनी पत्नी पर भी हमला कर दिया।

नशे में था आरोपी आरोपी की पहचान हनुमंत सोनावाले के रूप में हुई है। कथित तौर पर हनुमंत नशे में था, और अपनी बेटी पर हमले से पहले उसने अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।

पत्नी पर कर था शक प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सोनावाले बेरोजगार था और उसको शराब की लत थी। कई बार वह अपनी पत्नी पर हमला कर चुका है। हनुमंत सोनावाले को शक था कि उसकी पत्नी का कही एक्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके कारण वह अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल खड़ा किया करता था।