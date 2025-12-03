मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से मिली ये चीज, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंगलवार को मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से कारतूस का खोखा बरामद हुआ। एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने यात्री की यात्रा रद करते हुए फूलपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम यात्री को छोड़ दिया।

भदोही जिले का युवक अभिनव दुबे स्पाइस जेट के विमान से मुंबई जाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा था। सुरक्षाकर्मियों ने उसका बैग को चेक किया तो उसमें कारतूस का खोखा पड़ा मिला।

पुलिस की पूछताछ में यात्री ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में वह मुंबई रहता है। घर पर 22 नवंबर को आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर आया था। आज वापस जाने के दौरान बैग में कारतूस का खोखा किसने रखा मुझे नहीं पता। हालांकि, स्वजन ने लाइसेंस दिखाया तो संतुष्ट होने के बाद यात्री को छोड़ दिया गया।