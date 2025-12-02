Language
    दिल्ली-मुंबई हवाई अड्डों से उड़ान भरना हो सकता है महंगा, 22 गुना तक बढ़ेगी यूजर फीस; कितना उछलेंगे टिकट के दाम?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:53 AM (IST)

    दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई टिकट के दाम (Flight Ticket Price) बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यूजर फीस में 22 गुना तक का इजाफा हो सकता है। TDSAT के एक आदेश के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे एयरपोर्ट्स पर 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है।

    फ्लाइट टिकट की कीमतों में हो सकता है इजाफा

    नई दिल्ली। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर एयर टिकट (Flight Ticket) का दाम बढ़ सकता है। दरअसल टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के एक ऑर्डर के बाद, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को पहले से अधिक यूजर फीस देनी पड़ सकती है।
    एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजर फीस 22 गुना तक बढ़ सकती है। बढ़ी हुई यूजर फीस से इन दोनों एयरपोर्ट पर हवाई टिकट की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

    कितना होगा यूजर फीस में इजाफा

    अगर नई यूजर फीस लागू होती है तो मुंबई से उड़ान भरने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस मौजूदा 615 रुपये से बढ़कर 13,495 रुपये हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों पर लगने वाली यूजर डेवलपमेंट फीस भी 129 रुपये से बढ़कर 1,261 रुपये हो सकती है और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए यह 650 रुपये से बढ़कर 6,356 रुपये हो सकती है।
    मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के लिए यह 175 रुपये से बढ़कर 3,856 रुपये हो सकती है।

    क्यों बढ़ाई जा रही यूजर फीस

    रिपोर्ट के अनुसार ट्रिब्यूनल के ऑर्डर ने FY09 से FY14 तक पांच साल के लिए टैरिफ कैलकुलेट करने के तरीके को फिर से बदल दिया है, जिससे ऐसा सिनेरियो बन गया है कि दोनों एयरपोर्ट पर अब 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है क्योंकि इस समय के दौरान अंडर रिकवरी हुई है।
    यह बकाया पैसा पैसेंजर फीस, लैंडिंग कॉस्ट और पार्किंग फीस से आएगा, जिससे फ्लाइट टिकट और महंगे हो सकते हैं। नतीजे में लोगों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।

    कोर्ट पहुंचा मामला

    रिपोर्ट के मुताबिक, TDSAT के ऑर्डर को एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA), घरेलू एयरलाइंस के साथ-साथ लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और गल्फ एयर जैसी विदेशी एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस अरविंद कुमार और निलय विपिनचंद्र अंजारिया की बेंच करेगी।

    यात्रियों पर पड़ेगा असर

    ध्यान रहे कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। मगर यदि प्रस्तावित यूजर डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी होती है, तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

