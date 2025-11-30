Goldstar जूते भारत से अमेरिका तक खूब जाते हैं पहने, इस शख्स का था दिमाग; सवा करोड़ लोगों को किया खुश

नई दिल्ली। भारत में जूते के बहुत सारे ब्रांड हैं। इनमें कई देसी और कई विदेशी हैं। घरेलू कंपनियों में रिलेक्सो, लिबर्टी और खादिम शामिल हैं। वहीं विदेशी कंपनियों में बाटा, प्यूमा, एडिडास, नाइकी और ली कूपर शामिल हैं। एक और विदेशी जूता ब्रांड है गोल्डस्टार, जो शायद आपने भी पहना होगा या इसे किसी न किसी को पहने देखा होगा।

बहुत से लोग इसे घरेलू ब्रांड समझते हैं। पर ये एक नेपाली कंपनी का प्रोडक्ट है। जी हां, एक नेपाली कंपनी गोल्डस्टार जूते बनाती और बेचती है। आज हम आपको यहां इसके फाउंडर के बारे में बताएंगे।

किसने किया था शुरू नेपाल के नूर प्रताप राणा ने 1970 के दशक में यूनिवर्सल ग्रुप के तहत मल्टीपल स्मॉल फुटवियर इंडस्ट्रीज लॉन्च की। ग्रुप की कंपनियों में मॉडर्न स्लिपर इंडस्ट्रीज और किरण शूज मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं। इसी के तहत ग्रुप ने 1990 में गोल्डस्टार शूज ब्रांड लॉन्च किया।

तीन चीजों पर खास फोकस गोल्डस्टार जूते बनाने में कंपनी ने तीन चीजों पर ध्यान दिया। इनमें कंफर्ट, टिकाऊ और किफायती दाम शामिल हैं। समय के साथ इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई। आज कंपनी 75000 जोड़ी से अधिक फुटवियर रोज बनाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं।

भारत में काफी पसंद किए जाते हैं गोल्डस्टार जूते गोल्डस्टार ने नेपाल के अलावा भारत में भी काफी लोकप्रियता हासिल की। वहीं गोल्डस्टार के जूते नेपाल और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अमेरिका तक में बिकते हैं। कंपनी की वेबसाइट (https://goldstarshoes.com/about/) के अनुसार इसके 1.2 करोड़ से अधिक कस्टमर्स और 3500 से अधिक कर्मचारी हैं।

आज किसके हाथ में है कमान गोल्डस्टार के जूतों की कीमत भारत में अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग है। किरण शू मैन्युफैक्चरर्स पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के लिए कई तरह के जूते और अन्य फुटवियर बनाती है। बता दें कि अब कंपनी की कमान अमीर प्रताप जेबी राणा के हाथ में है।