नई दिल्ली। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अगले महीने के लिए 5 शेयर (Stocks To Buy) चुने हैं, जो अपनी मौजूदा कीमतों से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन शेयरों में एचसीएल टेक, एसबीआई, सीमेंस एनर्जी, मैक्स हेल्थकेयर और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। आगे जानिए इन शेयरों का टार्गेट कितना है और क्यों इन्हें मोतीलाल ओसवाल ने खरीदने की सलाह दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

HCL Tech Share Target एचसीएल टेल का शेयर इस समय 1624 रुपये पर है, जबकि इसके लिए टार्गेट 1800 रुपये का है। इस हिसाब से कंपनी का शेयर करीब 11 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार HCL टेक्नोलॉजीज ने सितंबर-क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसमें कॉन्स्टेंट करेंसी में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सुधार देखा गया।

कुल 23,233 करोड़ रुपये की मजबूत डील साइनिंग ने क्लाइंट की मजबूत डिमांड को दिखाया और कंपनी के पूरे साल के सर्विसेज ग्रोथ आउटलुक को बढ़ाने के फैसले को सपोर्ट किया। HCL टेक्नोलॉजीज मजबूत एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी के साथ दूसरे हाफ में प्रवेश कर रही है।

बड़े ट्रांसफॉर्मेशन एंगेजमेंट, कम एट्रिशन और लगातार प्रोडक्टिविटी सुधारों के दम पर, कंपनी लार्ज-कैप IT स्पेस में सबसे लगातार बढ़ने वाले प्लेयर्स में से एक के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है।

State bank of India Share Target एसबीआई का शेयर फिलहाल 979.55 रुपये पर है, जबकि इसके लिए टार्गेट 1075 रुपये का है। यानी ये शेयर आराम से करीब 10 फीसदी रिटर्न दे सकता है। एसबीआई के लिए ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि SBI रिटेल, SME और कॉर्पोरेट बैंकिंग में बड़े पैमाने पर तेजी दिखा रहा है, जिसे एक अच्छी क्रेडिट पाइपलाइन और चल रहे डिजिटल अपग्रेड से सपोर्ट मिला है।

बैंक ने अपनी एसेट-क्वालिटी प्रोफाइल को काफी मजबूत किया है, जो कम स्ट्रेस्ड एसेट्स और ज्यादा प्रोविजन बफर्स में दिखता है, जो ECL फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए इसकी तैयारी को और मजबूत करता है। लगातार लोन ग्रोथ और मजबूत डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इसकी मजबूत कॉम्पिटिटिव स्थिति को दिखाते हैं, जबकि मजबूत कैपिटल लेवल बिजनेस बढ़ाने की गुंजाइश देते हैं।

लगातार सरकारी खर्च, एक मजबूत MSME फ्रैचाइजी, और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट डिसिप्लिन में लगातार बढ़ोतरी SBI की ओवरऑल फाइनेंशियल मजबूती में योगदान करती है। स्थिर क्रेडिट कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज से कमाई के रास्ते को सपोर्ट मिलने के साथ, बैंक लगातार परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

Siemens Energy India Share Target सीमेंस का शेयर फिलहाल 3159.45 रुपये पर है, पर इसके लिए टार्गेट 3800 रुपये का है। इस शेयर से 20 फीसदी से अधिक तक रिटर्न मिल सकता है। सीमेंस एनर्जी इंडिया का FY25 का मजबूत परफॉर्मेंस एक अच्छे आउटलुक को दिखाता है, जिसे लगातार एग्जिक्यूशन, अच्छे ऑर्डर मिलने और पावर ट्रांसमिशन इकोसिस्टम में बढ़ती मौजूदगी का सपोर्ट मिला है।

साल के लिए 131 अरब रुपये के ऑर्डर, उम्मीद से काफी अधिक, ट्रांसमिशन और जनरेशन दोनों बिजनेस में रेवेन्यू के लिए साफ विजिबिलिटी देते हैं, जबकि नॉर्मल तिमाही उतार-चढ़ाव के साथ भी प्रॉफिट स्थिर रहता है।

बेहतर वर्किंग-कैपिटल डिसिप्लिन और मजबूत कैश जनरेशन बैलेंस-शीट की मजबूती को बढ़ाते हैं। एक मजबूत ऑर्डर बुक, बढ़ती टेक्निकल कैपेबिलिटीज और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर-वाइड मोमेंटम के सपोर्ट से, सीमेंस एनर्जी इंडिया आने वाले सालों में लगातार ग्रोथ और मार्जिन में सुधार के लिए अच्छी स्थिति में है।

Max Healthcare Share Target मैक्स हेल्थकेयर के शेयर का टार्गेट 1360 रुपये का है, जबकि इस समय इसका शेयर 1162 रुपये पर है। यानी ये शेयर 17 फीसदी रिटर्न दे सकता है। मैक्स हेल्थकेयर अपने पहले से मौजूद हॉस्पिटल में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ और एक अच्छी तरह से तय एक्सपेंशन पाइपलाइन से मजबूत ऑपरेटिंग मोमेंटम दिखा रहा है, जिससे कई सालों तक विजिबिलिटी बढ़ती है।

कंपनी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में लगातार बेड जोड़ रही है, जिससे लगातार स्केल-अप हो रहा है, साथ ही कुशल इस्तेमाल और डिसिप्लिन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। मौजूदा फैसिलिटीज से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जिसमें मरीजों की अच्छी संख्या और स्थिर प्रॉफिटेबिलिटी की मदद मिल रही है, जबकि नई जोड़ी गई यूनिट्स उम्मीदों के मुताबिक बढ़ रही हैं।

कैश जेनरेशन अच्छा बना हुआ है, जिससे बैलेंस शीट पर दबाव डाले बिना चल रही कैपेसिटी बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए फंड जुटाने में मदद मिल रही है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी — जिसमें ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और टार्गेटेड इनऑर्गेनिक कदम शामिल हैं — मैक्स हेल्थकेयर को अगले कई सालों में अपने नेटवर्क को अच्छी तरह से बढ़ाने की स्थिति में रखती है।

एक मजबूत एग्जिक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, सभी स्पेशियलिटीज में लगातार डिमांड और दिखने वाले पाइपलाइन-ड्रिवन स्केल के साथ, मैक्स हेल्थकेयर अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जारी रखने और लॉन्ग-टर्म वैल्यू क्रिएशन को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।