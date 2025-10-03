मुंबई आतंकी हमले में NSG कमांडो ने दिखाई थी बहादुरी, अब खुद गांजा तस्करी में गिरफ्तार
जयपुर में राजस्थान एटीएस ने 2008 के मुंबई ताज होटल हमले में बहादुरी दिखाने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बजरंग तेलंगाना और ओडिशा से गांजा लाकर राजस्थान में बेचता था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। एटीएस के अनुसार बजरंग सीकर का रहने वाला है और पुलिस को चूरू जिले में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी।
जागरण, संवाददाता, जयपुर। राजस्थान एटीएस और आतंकवाद निरोधक दस्ते ने संयुक्त कार्रवाई कर वर्ष 2008 में मुंबई के होटल ताज पर हुए हमले (26/11) में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है।
बजरंग तेलंगाना और ओडिशा से गांजा की तस्करी कर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति करता था। उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
एटीएस ने ऐसे किया गिरफ्तार
एटीएस के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बजरंग सिंह मूल रूप से सीकर जिले के फतेहपुर का निवासी है। करीब दो महीने से एटीएस बजरंग की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली कि बजरंग बुधवार को चूरू जिले में स्थित रतनगढ़ में मौजूद है। इस पर एटीएस ने जाल बिछाकर उसको गिरफ्तार कर लिया।
पहले भी हुई है गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार बजरंग वर्ष 2023 में हैदराबाद में सौ किलो गांजे की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा हो गया था।
यह भी पढ़ें: राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक और बच्चे की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश
यह भी पढ़ें: 30 दिन में 300 लोगों से 60 करोड़ की ठगी, राजस्थान में एक्टिव हुए साइबर फ्रॉड का गिरोह, जांच में जुटी पुलिस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।