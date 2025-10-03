मुंबई आतंकी हमले में NSG कमांडो ने दिखाई थी बहादुरी, अब खुद गांजा तस्करी में गिरफ्तार

जागरण, संवाददाता, जयपुर। राजस्थान एटीएस और आतंकवाद निरोधक दस्ते ने संयुक्त कार्रवाई कर वर्ष 2008 में मुंबई के होटल ताज पर हुए हमले (26/11) में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है।

बजरंग तेलंगाना और ओडिशा से गांजा की तस्करी कर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति करता था। उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

एटीएस ने ऐसे किया गिरफ्तार

एटीएस के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बजरंग सिंह मूल रूप से सीकर जिले के फतेहपुर का निवासी है। करीब दो महीने से एटीएस बजरंग की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली कि बजरंग बुधवार को चूरू जिले में स्थित रतनगढ़ में मौजूद है। इस पर एटीएस ने जाल बिछाकर उसको गिरफ्तार कर लिया।