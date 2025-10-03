राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक और बच्चे की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश
राजस्थान सरकार की निशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथारपन हाइड्रोबोमाइड पीने से गुरुवार को भरतपुर में दो साल के एक और बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले सीकर जिले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी। बुधवार को सरकार ने इस दवा के वितरण पर रोक लगा दी है। दवा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार की नि:शुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथारपन हाइड्रोबोमाइड पीने से गुरुवार को भरतपुर में दो साल के एक और बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले सीकर जिले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी।
वहीं बांसवाड़ा, सीकर एवं भरतपुर जिलों में 12 बच्चे बीमार हो गए थे। भरतपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक सहित तीन चिकित्साकर्मी भी यह दवा पीने से बीमार हो गए थे। बुधवार को सरकार ने इस दवा के वितरण पर रोक लगा दी है। दवा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
जानकारी के अनुसार जिस केयसंस कंपनी द्वारा दवा का निर्माण एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में आपूर्ति होती थी उसके 40 सैंपल दो साल में फेल हुए हैं। इनमें खांसी, सर्दी, जुकाम आदि की दवा शामिल है। इनके सैंपल दस जिलों से लिए गए थे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार दवा पर रोक नहीं लगा रही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।