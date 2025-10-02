30 दिन में 300 लोगों से 60 करोड़ की ठगी, राजस्थान में एक्टिव हुए साइबर फ्रॉड का गिरोह, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान में साइबर अपराधियों ने निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर लगभग 300 लोगों से 60 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठग सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को फंसाते हैं। शुरुआत में मुनाफा दिखाकर मोटा निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में साइबर अपराधियों ने निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर महज एक महीने में 300 लोगों से करीब 60 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। इस बड़े साइबर फ्रॉड के बाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।

एडवाइजरी के अनुसार ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। कई बार वे प्रसिद्ध हस्तियों की डीपफेक तस्वीरें या वीडियो का इस्तेमाल कर निवेश योजनाओं को विश्वसनीय दिखाने की कोशिश करते हैं।

मुनाफे का लालच देकर वसूलते थे मोती रकम शुरुआत में लोगों से छोटी रकम निवेश करवाई जाती है और उस पर नकली वेबसाइट या एप के माध्यम से मुनाफा दिखाया जाता है। इसके बाद लोगों को मोटा निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठग नकली रियल टाइम ग्राफ, ट्रांजेक्शन लिस्ट और फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते हैं। जब निवेशक बड़ी रकम डाल देते हैं तो उन्हें राशि निकालने के लिए पहले टैक्स या अलग-अलग शुल्क जमा करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ठग लगातार कॉल और मैसेज कर दबाव बनाते रहते हैं और बार-बार अलग- अलग ऑफर देकर पैसे मांगते हैं।