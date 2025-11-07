साइबर अटैक या कुछ और... IGI एयरपोर्ट पर क्यों हुई उड़ानों में घंटों की देरी?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय का कहना है कि शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान की सेवा बाधा के पीछे साइबर हमले का कोई हाथ नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान में घंटों देरी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में खराबी की वजह से सैकड़ों हवाई जहाज समय से नहीं उड़ पाए।

नहीं हुआ कोई साइबर हमला आरंभ में इस सिस्टम में गड़बड़ी को साइबर हमले से जोड़कर देखा जा रहा था जिससे सरकार ने साफ इनकार किया है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट प्राधिकरण की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि सिस्टम में गड़बड़ी किसी साइबर हमले की वजह से नहीं हुई।