    साइबर अटैक या कुछ और... IGI एयरपोर्ट पर क्यों हुई उड़ानों में घंटों की देरी?

    By RAJEEV KUMAREdited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी साइबर हमले के कारण नहीं, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी साइबर हमले की आशंका को खारिज किया है। इस वजह से सैकड़ों विमान समय पर नहीं उड़ पाए और यात्रियों को परेशानी हुई।

    आईजीआई एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की भीड़।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय का कहना है कि शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान की सेवा बाधा के पीछे साइबर हमले का कोई हाथ नहीं है।

    मंत्रालय का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान में घंटों देरी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में खराबी की वजह से सैकड़ों हवाई जहाज समय से नहीं उड़ पाए।

    नहीं हुआ कोई साइबर हमला

    आरंभ में इस सिस्टम में गड़बड़ी को साइबर हमले से जोड़कर देखा जा रहा था जिससे सरकार ने साफ इनकार किया है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट प्राधिकरण की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि सिस्टम में गड़बड़ी किसी साइबर हमले की वजह से नहीं हुई।

    हर रोज आते जाते हैं 1500 से ज्यादा हवाई जहाज

    इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर रोजाना 1500 से अधिक हवाई जहाज का आवागमन होता है। उड़ान में देरी की वजह से सैकड़ों यात्रियों को शुक्रवार की सुबह से ही परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों से कहा गया है कि उन्हें उनके हवाई जहाज के उड़ने के बारे में सूचित किया जाएगा।

