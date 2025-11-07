Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IGI एयरपोर्ट के विकट होते हालात से टेंशन में लाखों यात्री, 400 उड़ानें प्रभावित; देशभर की फ्लाइट्स पर असर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 400 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे पूरे देश की उड़ानें प्रभावित हैं। स्पाइसजेट, एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर की उड़ानें देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आई है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार सुबह से ही यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से अभी तक 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। अभी शाम तक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार सुबह से ही जैसे-जैसे घड़ी की सूई आगे बढ़ रही है, यह संकट और गहराता ही जा रहा है। वहीं, सुबह से जैसे-जैसे समय गुजरता गया तो समस्या और बड़ी होती चली गई है। दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों को जाने वाली उड़ानों में भारी विलंब की स्थिति को देखते हुए पूरे देश की उड़ानों पर असर दिखने लगा है।

    एयरपोर्ट पर हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या के कारण अब तक 200 से अधिक उड़ान निर्धारित समय से दो ढाई घंटे की देरी से हैं। 3 प्रतिशत उड़ान रद भी कर दी गईं हैं। दरभंगा की स्पाइसजेट की उड़ान रद हो गई है। कुछ शहरों की उड़ान पांच सात घंटे तक भी विलंब से रहीं।

    वहीं, दिल्ली से बनारस की साढ़े सात घंटे लेट रही। इसी तरह इंडिगो की देहरादून की उड़ान पांच घंटे लेट हुई। विमान क्रू और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन ठप हो जाने के कारण ये समस्या बनी। लंबी प्रतिक्षा के बाद एटीसी ने मैन्युअली काम करना शुरू किया, जिसके बाद कुछ स्थिति सुधरी, लेकिन  उड़ान में देरी और रद होने का क्रम दिनभर जारी रहेगा।

    बताया गया कि समय बीतने के साथ इसका असर आगमन की उड़ानों पर भी नजर आएगा। क्योंकि कई उड़ानें ऐसी है, जो दिल्ली से प्रस्थान के बाद गंतव्य से फिर दिल्ली लौटती हैं। वे अब या तो विलंबित होंगी या उन्हें रद करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज का दिन उड़ानों के लिहाज सही नहीं है।

    WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.27.54

    क्यों हो रही उड़ान में देरी

    स्पाइसजेट, एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते उनकी फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। इसी वजह से यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत की वजह से उड़ानें विलंबित हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-07 at 15.27.55

    यह भी पढ़ें- IGI एयरपोर्ट पर फिर तकनीकी खराबी से यात्री परेशान, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

    बता दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां से रोजाना 1,500 से ज्यादा उड़ानें आती-जाती हैं।

    क्या है तकनीकी खराबी की वजह

    एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले पर एक्स (X) पर डाली एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करने वाली ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) में तकनीकी खराबी आई है। नियंत्रक फ्लाइट प्लान को मैन्युअली प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है।

    यह भी पढ़ें- विमानों से पार्किंग फुल, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी; IGI एयरपोर्ट पर क्या आई तकनीकी खराबी?

    तकनीकी टीमें सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटी हुई हैं। हम सभी यात्रियों और हितधारकों के समझ और सहयोग की सराहना करते हैं।