IGI एयरपोर्ट पर फिर तकनीकी खराबी से यात्री परेशान, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार सुबह उड़ान संचालन प्रभावित हुआ, जिससे कई उड़ानों में एक घंटे से अधिक की देरी हुई। 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो द्वारा यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) से प्रतिदिन 1,500 से ज्यादा उड़ानों का आवागमन होता है।

एयर इंडिया की एक उड़ान में सवार एक यात्री ने यह जानकारी दी। लेट हुई उड़ानों में सवार यात्रियों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया, क्योंकि तकनीकी टीम समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है। वहीं, एयर इंडिया की ओर से यात्रियों को बताया गया कि जल्द ही परिचालन सामान्य हो जाने की उम्मीद है।

वहीं, विमान में सवार एक यात्री ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि विमान आधे घंटे से अधिक समय से रनवे पर इंतजार कर रहा था और चालक दल ने देरी का कारण एटीसी प्रणाली में तकनीकी समस्या बताया था।