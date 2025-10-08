Language
    SIR की तैयारियों का जायजा लेने आज कोलकाता आ रही चुनाव आयोग की स्पेशल टीम, इन जिलों का करेगी दौरा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    चुनाव आयोग की एक विशेष टीम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता आ रही है। टीम दक्षिण बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी। यह टीम उत्तर 24 परगना पूर्व मेदिनीपुर बांकुड़ा और झारग्राम के चुनाव अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी।

    SIR की तैयारियों का जायजा लेने आज कोलकाता आ रही चुनाव आयोग की विशेष टीम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम चरण की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग की विशेष टीम बुधवार को कोलकाता आ रही है।

    इसमें उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) डा सीमा खन्ना व चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आयोग की टीम दक्षिण बंगाल के समस्त जिला चुनाव अधिकारियों (जो कि जिलाधिकारी हैं), अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम-चुनाव), ओसी (चुनाव), एसडीओ, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी व नेशनल इंफामेटिक्स सेंटर के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी।

    कहां-कहां का दौरा करेगी टीम

    बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल व उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग की टीम उत्तर 24 परगना व पूर्व मेदिनीपुर जिलों का भी दौरा करेगी। इसके अलावा बांकुड़ा व झारग्राम के चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेगी।

    सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग की टीम दिल्ली से बुधवार सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंचेगी और यहां आने के कुछ देर बाद ही बैठक करेगी। आयोग बंगाल में 2022 में हुए एसआइआर के बाद प्रकाशित की गई मतदाता सूची व पिछली मतदाता सूची में शामिल लोगों के नामों के मिलान पर विशेष रूप से जोर दे रहा है।

    किन्हें दस्तावेजों की जरूरत नहीं

    जिन लोगों के दोनों सूची में नाम होंगे, उन्हें बस आगामी SIR की प्रक्रिया के तहत आवेदनपत्र भरकर जमा करना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच की जरुरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तर बंगाल के चुनाव अधिकारियों के साथ इस महीने के अंत में बैठक की जाएगी। मालूम हो कि उत्तर बंगाल में भारी बारिश से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

