SIR की तैयारियों का जायजा लेने आज कोलकाता आ रही चुनाव आयोग की स्पेशल टीम, इन जिलों का करेगी दौरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम चरण की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग की विशेष टीम बुधवार को कोलकाता आ रही है। इसमें उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) डा सीमा खन्ना व चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आयोग की टीम दक्षिण बंगाल के समस्त जिला चुनाव अधिकारियों (जो कि जिलाधिकारी हैं), अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम-चुनाव), ओसी (चुनाव), एसडीओ, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी व नेशनल इंफामेटिक्स सेंटर के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी।

कहां-कहां का दौरा करेगी टीम बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल व उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग की टीम उत्तर 24 परगना व पूर्व मेदिनीपुर जिलों का भी दौरा करेगी। इसके अलावा बांकुड़ा व झारग्राम के चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेगी।

सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग की टीम दिल्ली से बुधवार सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंचेगी और यहां आने के कुछ देर बाद ही बैठक करेगी। आयोग बंगाल में 2022 में हुए एसआइआर के बाद प्रकाशित की गई मतदाता सूची व पिछली मतदाता सूची में शामिल लोगों के नामों के मिलान पर विशेष रूप से जोर दे रहा है।