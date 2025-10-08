Language
    NH-19 पर लगा 65km लंबा भीषण जाम, 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर आगे बढ़ रहे वाहन; ट्रक ड्राइवरों ने बताई परेशानी

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:03 AM (IST)

    बिहार के रोहतास जिले में भारी बारिश के कारण दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे-19 पर लंबा जाम लग गया है। पिछले चार दिनों से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं जिससे रोहतास से औरंगाबाद तक 65 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। कई जगहों पर 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर तय हो पा रहा है।

    24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर आगे बढ़ रहे वाहन (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के रोहतास जिले में पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे-19 को पूरी तरह से रोक कर रख दिया है। सैकड़ों गाड़ियां पिछले चार दिनों से जाम में फंसी हैं। ट्रक, बसें, कारें और मोटरसाइकिल सब एक लंबी लाइन में खड़ी हैं।

    रोहतास से औरंगाबाद तक करीब 65 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इस दौरान लोगों को कुछ किलोमीटर चलने में भी कई घंटे लग रहे हैं। पिछले शुक्रवार की तेज बारिश के बाद हाईवे पर जगह-जगह बने डायवर्जन और सर्विस लेन पानी में डूब गए हैं।

    24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर

    सिक्स लेन हाई का निर्माण कर रही कंपनी ने कई अस्थायी रास्ते बनाए थे, लेकिन अब वे कीचड़ और गड्ढों में बदल गए हैं। हर तरफ गड्ढे और जलजमाव होने से वाहन फिसल रहे हैं और ट्रैफिक जाम हर घंटे बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तो वाहन 24 घंटे में केवल 5 किलोमीटर का सफर तय कर पा रहे हैं।

    जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों की हालत खराब है। ट्रक ड्राइवर प्रवीण सिंह ने कहा, "30 घंटे में सिर्फ 7 किलोमीटर चले हैं। टोल टैक्स और रोड टैक्स के बाद भी कोई राहत नहीं है।" एक अन्य ड्राइवर ने बताया कि दो दिन से जाम में फंसे हैं, खाने-पीने का कुछ इंतजाम नहीं है। कुछ किलोमीटर चलने में भी घंटों लग रहे हैं।

    नहीं उठाया जा रहा कोई ठोस कदम

    इस जाम ने व्यापार को भी नुकसान पहुंचाया है। कच्चा माल और खाद्य वस्तुएं ले जा रहे वाहन चालक नुकसान से डरे हुए हैं। एंबुलेंस, पैदल यात्री और पर्यटक वाहन भी बुरी तरह प्रभावित हैं।

    जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रंजीत वर्मा से इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि न तो NHAI के कर्मचारी दिख रहे हैं और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है।

