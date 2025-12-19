गुजरात में 73 लाख, तमिलनाडु में 97 लाख... SIR की ड्राफ्ट सूची में बड़ी संख्या में कटे लोगों के नाम
चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस प्रकिया के बाद तमिलनाडु की वोटर लिस्ट से 97 लाख स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस प्रकिया से पहले तमिलनाडु में 6.41 लाख करोड़ वोटर थे, लेकिन प्रकिया के समाप्त होने के बाद लिस्ट के सामने आने से पता चला कि तमिलनाडु में अब 5.43 लाख करोड़ वोटर रह गए हैं।
चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के साथ गुजरात की भी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। एसआईआर वोटर लिस्ट की नई सूची से तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। अब तमिलनाडु के अगले विधानसभा चुनाव में 5.43 लाख करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। वहीं गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 73 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।
वोटर लिस्ट से आखिर क्यों कटे नाम?
चुनाव आयोग ने SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटा दिए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इन लोगों के नाम पिछली वोटर लिस्ट में शामिल थे। वहीं तमिलनाडु और गुजरात की वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम भी कट चुके हैं, जो ये राज्य छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। इसके साथ ही उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में नहीं हैं, जिनके नाम दो राज्यों की वोटर लिस्ट में रजिस्टर थे।
तमिलनाडु वोटर लिस्ट से कटे 97 लाख नाम
चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु की SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटे 27 लाख लोगों के नाम मृतकों की लिस्ट में डाले गए हैं। वहीं इस लिस्ट से हटाए गए 66 लाख लोग वह हैं, जो इस राज्य से पलायन कर चुके हैं।
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के दौरान पाया कि 3.4 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके नाम दो जगह रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इन लोगों के नाम भी हटा दिए गए।
गजरात वोटर लिस्ट से कटे 73 लाख नाम
गुजरात की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 73.7 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इनमें 51.86 लाख लोग ऐसे हैं, जो अब गुजरात में नहीं रहते हैं। वहीं 18.07 लाख लोग मृतकों की सूची में रखे गए हैं। इसके साथ ही 3.81 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके नाम कई जगह रजिस्टर्ड हैं।
